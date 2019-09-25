Лига 1. «ПСЖ» дома проиграл «Реймсу», «Лион» сыграл вничью с выходцем из Лиги 2 и другие результаты

Завершился седьмой тур чемпионата Франции. Действующий чемпион «ПСЖ» играл дома против «Реймса» и всухую проиграл.

Соперник «Зенита» по группе Лиги чемпионов «Лион» не справился с выходцем из Лиги 2 «Брестом». Другой участник главного еврокубка «Лилль» справился со «Страсбуром».

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур

Амьен – Бордо – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Мендоза, 2; 1:1 – Адли, 8; 1:2 – Адли, 45; 1:3 – Калу, 73.

Брест – Лион – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дембеле, 28; 1:1 – Курт, 29; 1:2 – Корне, 69; 2:2 – Курт, 85.

Лилль – Страсбур – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Осимен, 43; 2:0 – Реми, 64.

Монпелье – Ним – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Суке, 31.

Нант – Ренн – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Туре, 77.

Сент-Этьен – Метц – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Диалло, 18.

Тулуза – Анжер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Алиуи, 88; 0:2 – Алиуи, 90+4.

ПСЖ – Реймс – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Камара, 29; 0:2 – Диа, 90+4.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1