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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар», «Локомотив» победил «Оренбург»

    Завершился десятый тур российской Премьер-лиги. Ниже представлены все результаты.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Влашич, 32 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 37; 3:0 – Влашич, 41; 3:1 – Берг, 57; 3:2 – Берг, 60.

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бауэр, 25; 1:1 – Аугустыняк, 48.

    Динамо (Москва) – Сочи – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 31; 1:1 – Игбун, 50; 2:1 – Игбун, 63; 2:2 – Мевля, 66; 2:3 – Карапетян, 90+1.

    Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Баринов, 11; 0:2 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Рогич, 69; 1:3 – Эдер, 88; 2:3 – Кулишев, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 5:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иванович, 58; 2:0 – Сутормин, 65; 3:0 – Сутормин, 75; 4:0 – Мак, 82; 5:0 – Шатов, 87.

    Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 27; 1:1 – Мелкадзе, 38; 2:1 – Мелкадзе, 61.

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Понсе, 29; 1:1 – Карпов, 90+4.

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2019 01:38
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 23 сентября 2019, 08:51

      Сегодня Локомотив для внутреннего чемпионата обладает очень серьезным потенциалом и в составе и в игре, про тренера вообще не говорю, тут вопрос- кто более готов к борьбе за чемпионство он или Зенит, настораживает- пиар акции для Дзюбы- это всегда для футболистов плохо кончается.Слишком много рисовки, а хвалебные слова его в адрес властей как гаранта российского футбола ,гос.СМИ поняли как руководство к действию по созданию образа российского суперигрока сегодняшнего дня, извините- Дзюба не Черенков и Аршавин, про советских даже не говорю, будет сильное разочарование.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > ухоженный крокодил 23 сентября 2019, 13:42

      Все правильно- эта нога Дзюбы вывела Россию в 1.4 финала , а не Акинфеева, а дети пойдут заниматься спортом когда он снова бесплатным станет, и не Акинфеев благодарил подобострастно власть за то что у нас есть футбол в стране- разве не противно было это слушать.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 23 сентября 2019, 08:14

      Молодежь ЦСКА просто очень хочет играть и побеждать в отличии от высокооплачиваемых пижонов. Молодцы они на правильном пути.

      9
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 сентября 2019, 08:05

      ЦСКА оказался злее, после залета в ЛЕ, чем быки..

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli > mihail200606 23 сентября 2019, 13:41

      И посильнее на один гол, что сказалось и в очном поединке.
      И там и тут армейцы первыми забили.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 23 сентября 2019, 06:39

      Зенит мощный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      dimag 22 сентября 2019, 21:50

      Локо силен как никогда,у Палыча даже хватает времени с Васей Уткиным обтереть.

      7
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 22 сентября 2019, 20:03

      Не сказал бы, что сочные так уж крепки, чтоб динамо проигрывало им дома..., просто игра была ровна...

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 22 сентября 2019, 19:43

      Одного не пойму,зачем было ломать Ростов что бы потом пол состава играли за Сочи

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > kazak161 23 сентября 2019, 04:16

      Круговорот бабла...

      2
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      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 22 сентября 2019, 17:01

      Сочи молодцы,так держать,с победой!

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 22 сентября 2019, 16:43

      Пока о Динамо будут говорить оно, он и будет как ОНО. Это карма.))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sssrspartak 23 сентября 2019, 08:53

      Думаю до этого не дойдет.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 сентября 2019, 16:27

      Жду матч дву г-вен! Кто дурнее и г-нее?

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