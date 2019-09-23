РПЛ. ЦСКА обыграл «Краснодар», «Локомотив» победил «Оренбург»

Сегодня Локомотив для внутреннего чемпионата обладает очень серьезным потенциалом и в составе и в игре, про тренера вообще не говорю, тут вопрос- кто более готов к борьбе за чемпионство он или Зенит, настораживает- пиар акции для Дзюбы- это всегда для футболистов плохо кончается.Слишком много рисовки, а хвалебные слова его в адрес властей как гаранта российского футбола ,гос.СМИ поняли как руководство к действию по созданию образа российского суперигрока сегодняшнего дня, извините- Дзюба не Черенков и Аршавин, про советских даже не говорю, будет сильное разочарование.
Завершился десятый тур российской Премьер-лиги. Ниже представлены все результаты.
Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:2 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Влашич, 32 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 37; 3:0 – Влашич, 41; 3:1 – Берг, 57; 3:2 – Берг, 60.
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бауэр, 25; 1:1 – Аугустыняк, 48.
Динамо (Москва) – Сочи – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Заболотный, 31; 1:1 – Игбун, 50; 2:1 – Игбун, 63; 2:2 – Мевля, 66; 2:3 – Карапетян, 90+1.
Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Баринов, 11; 0:2 – Смолов, 48 (с пенальти); 1:2 – Рогич, 69; 1:3 – Эдер, 88; 2:3 – Кулишев, 90+2.
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 5:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Иванович, 58; 2:0 – Сутормин, 65; 3:0 – Сутормин, 75; 4:0 – Мак, 82; 5:0 – Шатов, 87.
Тамбов – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Шомуродов, 27; 1:1 – Мелкадзе, 38; 2:1 – Мелкадзе, 61.
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 – Понсе, 29; 1:1 – Карпов, 90+4.
Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).