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    Слуцкий: «Я думаю о футболе 23 часа и 55 минут в сутки»

    Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, для чего завел аккаунт в инстаграме.

    «Я это делаю для веселья. Те, кто подписан на меня, очевидно, находят это интересным. Я стараюсь показывать позитив.

    Бывает, что могу побыть клоуном, но в этом ничего такого нет. Я остаюсь тренером, который думает о футболе. Но только 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут я посвящаю инстаграму», – рассказал российский тренер.

    Вчера «Витесс» крупно проиграл ПСВ (0:5) и потерял лидерство в чемпионате.

    Слуцкий опубликовал тепловую карту своих перемещений по технической зоне

    Источник: NOS.nl

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      Nikita Suarez 38 минут назад

      Я думал для жены 5 минут оставил..))

      0
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      Рейтинг: +707

      GSmall > Nikita Suarez 28 минут назад

      С женой он тоже футбол играет.Забивает кучу голов)

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