Слуцкий: «Я думаю о футболе 23 часа и 55 минут в сутки»

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, для чего завел аккаунт в инстаграме.

«Я это делаю для веселья. Те, кто подписан на меня, очевидно, находят это интересным. Я стараюсь показывать позитив.

Бывает, что могу побыть клоуном, но в этом ничего такого нет. Я остаюсь тренером, который думает о футболе. Но только 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут я посвящаю инстаграму», – рассказал российский тренер.

Вчера «Витесс» крупно проиграл ПСВ (0:5) и потерял лидерство в чемпионате.

Слуцкий опубликовал тепловую карту своих перемещений по технической зоне