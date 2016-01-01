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    Слуцкий – о матче с ПСВ: «Это будет сложнейшее испытание для «Витесса»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий объяснил, кого особенно опасается в составе ПСВ.

    «Мы добились хороших результатов в играх против «Аякса» и «АЗ». Но существует большая разница между домашними и выездными играми. В субботу мы сыграем с ПСВ, одним из фаворитов на первое место. Это будет сложнейшее испытание для «Витесса».

    Да, ПСВ покинули некоторые ключевые игроки прошедшим летом, но если посмотреть на тех, кем их компенсировали, то команда точно слабее не стала. Ихаттарен – фантастический игрок. Ему всего семнадцать, а он уже железный игрок основы ПСВ. Коди Гакпо и Дониелл Мален – не менее хороши, Стивен Бергвейн тоже очень силен на позиции атакующего полузащитника», – заявил Слуцкий.

    • «Витесс» лидирует в таблице чемпионата Голландии с 11 очками.
    • У ПСВ матч в запасе. Клуб отстает лишь на одно очко от лидера.
    • Матч состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Soccernews.nl

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