Участники еврокубков потратили летом на трансферы 3,98 миллиарда

УЕФА опубликовал отчет по летнему трансферному окну. Оказалось, что участники еврокубков суммарно потратили на приобретения футболистов 3,98 миллиарда евро.

Это на 55 процентов больше лета 2018 года. 34 клуба из 80-и обновили свои трасферные рекорды. На покупки нападающих и защитников были потрачены одинаковые в процентном соотношении суммы (35%).