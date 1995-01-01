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    «Спартак» прилетел в Швейцарию. В четверг – матч Лиги Европы с «Туном»

    Футболисты и тренерский штаб «Спартака» приземлилась в швейцарском Берне, сообщает «Чемпионат».

    Сегодня, 7-го августа, команда проведет тренировку перед завтрашней встречей квалификации Лиги Европы против «Туна». В субботу московский клуб вылетит в Грозный, где на следующий день сыграет с «Ахматом» в рамках 6-го тура чемпионата России.

    Напомним, ранее «Спартак» объявил о покупке полузащитника «АЗ Алкмаар» Гуса Тиля. 18 миллионов евро – рекордная покупка в истории клуба.

    Источник: «Чемпионат»

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