«Спартак» прилетел в Швейцарию. В четверг – матч Лиги Европы с «Туном»

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» приземлилась в швейцарском Берне, сообщает «Чемпионат».
Сегодня, 7-го августа, команда проведет тренировку перед завтрашней встречей квалификации Лиги Европы против «Туна». В субботу московский клуб вылетит в Грозный, где на следующий день сыграет с «Ахматом» в рамках 6-го тура чемпионата России.
Напомним, ранее «Спартак» объявил о покупке полузащитника «АЗ Алкмаар» Гуса Тиля. 18 миллионов евро – рекордная покупка в истории клуба.
- В текущее межсезонье команду Олега Кононова пополнили, среди прочих, полузащитник Андреа Шюррле и нападающий Эсекьель Понсе. Ушли 10 футболистов, включая хавбека Дениса Глушакова, форвардов Луиса Адриано и Зе Луиша.
- Полный список трансферов российских клубов в летнее окно – в обновляемой таблице «Бомбардира».