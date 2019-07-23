Зырянов: «Если тренер в «Зените» будет выпускать молодых воспитанников, он не доработает до следующего дня»

Бывший тренер «Зенита-2», ныне тренер молодежной команды петербуржцев Константин Зырянов рассказал, почему в основном составе «Зенита» на поле почти не выходят собственные молодые воспитанники.

«Есть любимая команда России – московский «Спартак», там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет, в Лигу чемпионов не попали. Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше – реноме Семака. Слушать никого не надо.

Возьмите «Краснодар»: подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет. Нас иногда спрашивает селекционный отдел: назовите игроков, которые могут пополнить основной состав? Я отвечаю: «Ребята, приходите на игры и смотрите».

Все видно. Я пока называю одного футболиста. Через год это может быть другой игрок. Та же история была в «Зените-2» – я написал список, кто может попасть в основу, а кто в Премьер-лигу. Мусаева я не упомянул ни в одном из списков. Я думал, что это игрок уровня ФНЛ. Хорошо, что я ошибся», – сказал Зырянов.

В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, «Спартак» занял пятое место, отстав от петербуржцев на 15 очков.