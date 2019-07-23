Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    Зырянов: «Если тренер в «Зените» будет выпускать молодых воспитанников, он не доработает до следующего дня»

    Бывший тренер «Зенита-2», ныне тренер молодежной команды петербуржцев Константин Зырянов рассказал, почему в основном составе «Зенита» на поле почти не выходят собственные молодые воспитанники.

    «Есть любимая команда России – московский «Спартак», там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет, в Лигу чемпионов не попали. Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше – реноме Семака. Слушать никого не надо.

    Возьмите «Краснодар»: подключают своих воспитанников, но пока только третьи в чемпионате. От молодежного состава до основного идти пару лет. Нас иногда спрашивает селекционный отдел: назовите игроков, которые могут пополнить основной состав? Я отвечаю: «Ребята, приходите на игры и смотрите».

    Все видно. Я пока называю одного футболиста. Через год это может быть другой игрок. Та же история была в «Зените-2» – я написал список, кто может попасть в основу, а кто в Премьер-лигу. Мусаева я не упомянул ни в одном из списков. Я думал, что это игрок уровня ФНЛ. Хорошо, что я ошибся», – сказал Зырянов.

    В прошлом сезоне «Зенит» завоевал чемпионство, «Спартак» занял пятое место, отстав от петербуржцев на 15 очков.

    Источник: Фонтанка.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2922

      Viper for CSKA 28 минут назад

      Интересно, что мешает комбинировать местную молодежь с сильными легионерами? Неужели это настолько сильно на результате отразится? Можно подумать, Зенит у нас вечный чемпион вроде Олимпиакоса или Динамо из Загреба. В свою очередь, самую главную и историческую победу Зенит одержал в составе, основанном на российских игроках, в том числе ленинградских. Так что категорически не могу согласиться со Зыряновым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Аден 44 минуты назад

      зырянов вальтует. А во, что играет бЗенит? Ха-ха-ха А насчёт воспитанников костик вообще ляпнул, хню, да бЗенит с дорогостоящими легами пять лет не мог в ЛЧ попасть.Реально зыырянов вальтует.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +51

      FatalMix > Аден 28 минут назад

      5 лет? проснись, глор)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +568

      Аден > FatalMix 4 минуты назад

      глор? Ты о чём? Сам то понял чего написал? Зри в корень, ну ежели можешь. не можешь спроси.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79096
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72658
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru