VAR планируют запустить с первого тура РПЛ на одном или нескольких матчах

Леонид Калошин, руководитель департамента РФС по внедрению VAR в РПЛ, рассказал о деталях использования системы в следующем сезоне чемпионата России.

«В сезоне-2018/19 состоялось девять официальных матчей под эгидой РФС с применением VAR в «боевом» режиме, в них принимала участие первая сертифицированная IFAB (Международным советом футбольных ассоциаций) группа судей, видеоассистентов и операторов – все серьезные ошибки арбитров, допущенные в ходе этих матчей, были исправлены в результате взаимодействия с видеоассистентами.

Итог применения VAR в этих играх сверхположительный. Хотелось бы, чтобы проект развивался, и качество работы арбитров, их видеоассистентов и replay-операторов в следующем сезоне было как минимум не хуже, чем в этих девяти матчах.

Что касается сроков начала использования, есть задача, чтобы с первого тура на одном или нескольких матчах система функционировала в режиме live. В соответствии с существующим порядком для всех соревнований под эгидой национальных футбольных ассоциаций, в IFAB была отправлена программа наших действий, которая предусматривает начать сезон с децентрализованного метода, как это было на кубковых и стыковых матчах.

Параллельно будем заниматься подготовкой централизованной модели, в частности проектированием и конструированием центра VAR, для того, чтобы в течение ближайших четырех месяцев перейти на новую схему, которая позволит охватывать все матчи тура с помощью VAR в режиме live.

Где будет базироваться центр VAR? Вполне очевидно, что это должна быть Москва или Московская область – в зависимости от того, где лучше коммуникации и удобнее помещение.

Есть ли технические проблемы? Прорабатываются определенные организационные и технические аспекты, тут остается надеяться, что все будет решено в срок и ничего не помешает использованию VAR в матчах РПЛ», – сказал Калошин.