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    Слуцкий: «Сейчас познаю такие процессы в работе, когда не только финальный результат может доставить глобальное удовольствие»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что его мотивирует в работе в голландском клубе.

    – Вы говорите про градацию в голландском футболе. А эта ситуация не убавляет у вас мотивации? Вы ведь в принципе понимаете, что в тройку вам по умолчанию не забраться…

    – Отвечу вам так. Конечно, когда ты привык бороться за титулы, а здесь понимаешь, что по объективным показателям этого добиться просто нереально… Но занять с «Витессом» максимально высокое место – тоже мотивация. Это первое. А во-вторых, я сейчас познаю такие процессы в работе, когда не только финальный результат может доставить глобальное удовольствие.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Возьмем того же Эдегора. Его трансферная стоимость резко выросла. Он вошел во все символические сборные чемпионата, чего ранее с футболистами «Витесса» не случалось. Он стал игроком месяца – тоже большой успех для клуба. И когда, по сути, такому приугасшему таланту – потому что два сезона в «Херенвене» у него были неудачными и его уже все списали – а ты даешь ему новый шанс, это же тоже сумасшедшая мотивация, серьезнейший вызов. Вывести молодых игроков на качественно другой уровень – также большое удовольствие. Наверное, я был этого за редким исключением лишен в ЦСКА в силу турнирных задач. Хотя, несмотря на необходимость занимать первое место, я все равно доверял и давал по-максимуму игрового времени Головину и Чалову.

    • Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года.
    • Команда финишировала в Эредивизие на пятом месте.
    • 20-летний Эдегор забил 11 голов и сделал 12 результативных передач в 39 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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