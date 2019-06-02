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    Слуцкий – регбийному ЦСКА: «Носить эти четыре буквы на груди – не только большая радость, но и огромная ответственность»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий побывал на матче открытия сезона по регби, в котором московский ЦСКА встречался с «Ростовом-ДГТУ», и нанес первый символический удар.

    «Огромное спасибо за приглашение. Для всех, кто здесь присутствует, для игроков регбийного клуба носить эти четыре буквы на груди не только большая радость, но и огромная ответственность.

    Желаю соперникам провести яркий и красивый матч. Вы играете в игру, где на первый план выходят морально-волевые качества, поэтому желаю, чтобы сегодня победил сильнейший. Ну, а болельщикам – у вас настолько большое красно-синее сердце, что вы с легкостью примите к себе и регбийный клуб, будете любить так же, как и все остальные – футбольный, хоккейный и баскетбольный», – сказал Слуцкий.

    Ранее 48-летний специалист возглавлял ПФК ЦСКА. Под его руководством армейцы трижды выиграли золотые медали РПЛ.

    Источник: Sport24

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    02.06.2019 17:59
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