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    Президент «Ростова»: «Карпин душой уже ростовчанин. Есть предложения из РПЛ, но он не хочет уходить»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о главном тренере Валерии Карпине.

    «Валерий Карпин – главный тренер «Ростова». Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ, и, удивительно, всегда есть предложения из Испании. Но он не хочет уходить. У него в ДНК – «Ростов». Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет добиться успехов с этой командой.

    Я понимаю, что тренера оценивают по результату. У нас был разговор, когда я сказал – «У тебя есть хорошее предложение, и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия». Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом», что он здесь счастлив и за деньгами не пойдет. Он отметил, что «Ростов» – его команда.

    У нас хороший тренерский штаб: Карпин, Кафанов, Осинов, испанские специалисты. Надеемся, что к первому сбору у нас появится еще один очень квалифицированный специалист из Испании. Все очень переживают, что мы так выступили в прошлом сезоне, все хотят выигрывать и добиваться результата. У нас хорошая атмосфера внутри команды.

    Думаю, нам не хватило стабильности во всем: в составе, в игре, в финансах и в инфраструктуре. И во многом другом. Мы должны понимать, над чем надо работать, чтобы успешно конкурировать за место в первой пятерке чемпионата. В некоторых матчах мы показали невыразительную игру.

    Конечно, хочется, чтобы наша команда показывала красивый атакующий футбол, много забивала и выигрывала, но в этом сезоне так не получилось. У нас нет претензий к главному тренеру и тренерскому штабу. Я понимаю, почему все так происходило. Также понимаю, что у нас всех что-то пошло не так. Мы на сборах совместно с тренерским штабом более подробно все проанализируем и сделаем выводы», – сказал Арутюнянц.

    • Экс-главный тренер «Спартака» возглавил ростовский клуб в декабре 2017 года.
    • Команда завершила сезон в чемпионате России на 9 месте в турнирной таблице.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», руководство выразило тренеру претензии из-за непопадания в еврокубки.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    31.05.2019 19:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4664

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ростсельмаш, верю в тебя! Хорошей охоты!

      0
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      Рейтинг: +6725

      Serjoga 2 часа назад

      Если все так как сказано, то у Ростова есть будущее! Хорошее будущее!

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      Рейтинг: +1064

      Тазит 14 часов назад

      В принципе, у Ростова все условия, чтобы стать топовым клубом - большой город, отличный стадион, хорошая посещаемость, тренер...
      Ну или почти все. Если при таких исходных клубом ещё и грамотно управлять, то есть шансы на успех. Чего я РСМ и желаю. Все таки в футбол правильнее играть на Кавказе, в Грозном, Махачкале, Краснодаре, Ростове, а не в Красноярске, Томске и Перми...

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      Рейтинг: +31

      Болельщик-2018 18 часов назад

      Хорошим футболистом был Карпин. Пожелаем ему стать хорошим тренером.

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      Рейтинг: +533

      klim2m 18 часов назад

      Георгич ну если ты так и дальше будешь любить Ростов- то абики как то сыкотно покупать ЕПТ ))))

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      Рейтинг: +548

      латунный сепаратист 19 часов назад

      валера верим тебе

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