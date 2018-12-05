Семак: «Если восстановление Маркизио затянется, будем с ним обсуждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Клаудио Маркизио может покинуть команду в летнее трансферное окно. По словам специалиста, это будет зависеть от сроков восстановления футболиста.

В конце апреля 33-летний итальянец перенес операцию на колене. Ранее петербургский клуб сообщил, что футболист выбыл на четыре-шесть месяцев.

– Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11-ти футболистов топовыми были 11, не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой.

Многие же ждали от него этого и в «Зените». Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.

– Еще год контракта.

– Мы обсудим. Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать.

– То есть возможен вариант, при котором вы пожмете друг другу руки и разойдетесь?

– Возможен. Это спорт. Мое лично мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм.