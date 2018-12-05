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    Семак: «Если восстановление Маркизио затянется, будем с ним обсуждать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что полузащитник Клаудио Маркизио может покинуть команду в летнее трансферное окно. По словам специалиста, это будет зависеть от сроков восстановления футболиста.

    В конце апреля 33-летний итальянец перенес операцию на колене. Ранее петербургский клуб сообщил, что футболист выбыл на четыре-шесть месяцев.

    – Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе. К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11-ти футболистов топовыми были 11, не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой.

    Многие же ждали от него этого и в «Зените». Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.

    – Еще год контракта.

    – Мы обсудим. Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать.

    – То есть возможен вариант, при котором вы пожмете друг другу руки и разойдетесь?

    – Возможен. Это спорт. Мое лично мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм.

    • Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре прошлого года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за петербуржцев 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: «Фонтанка»

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    30.05.2019 17:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +29229

      portero 22 часа назад

      хорошо пристроился, лечится по музеям и ресторанам отдыхает и деньги большие получает.
      без вариантов прощай , халява должна закончиться.

      1
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      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 23 часа назад

      Деньги отмыли, все гуд. Можно отпускать))))

      0
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      Рейтинг: +9588

      Garrincha58 30 мая, 22:14

      Анюков и старше и получает меньше а пользы команде приносит в 10 раз больше а его не хотят продлевать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4124

      ilichkadr 30 мая, 21:40

      Не был бы больным, не сидел бы на лавке в Юве. Изначально было ясно, что Маркизио не заиграет. Пора сказать гудбай......

      4
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 30 мая, 19:46

      кому только в голову приходит брать 33 летних да еще с такой зарплатой

      3
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      Рейтинг: +16

      ptybn xtvgbjy > KLIM777 31 мая, 11:58

      он сободным пришел после победы 8 1 бывщий деректор зенита обещал семаку топа а о его мед состоянии ему ни кто ничего не сказал

      1
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      Рейтинг: +549

      Taps 30 мая, 19:32

      Надо с ним прощаться.
      Зря народные бабки истратили.

      0
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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 > Taps 30 мая, 19:46

      уверен, что народные?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Artemka444 30 мая, 19:15

      нормальный игрок,если бы не травма

      -1
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      Рейтинг: +1439

      TOL47 30 мая, 18:31

      Маркизио ?? надо говорить прощай.

      5
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      Рейтинг: +1437

      giluxa1963 30 мая, 18:20

      заплатите по больничному и все

      4
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      Рейтинг: +56

      olmok 30 мая, 18:16

      надо прощаться

      5
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