Главные новости дня. «Локомотив», «Аталанта» и «Интер» попали в группу ЛЧ, ЦСКА – в групповой этап ЛЕ

«Локомотив» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, «Краснодар» сыграет в квалификации.

ЦСКА отобрался в группу Лиги Европы, «Спартак» выступит в отборочных матчах.

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«Спартак» установил антирекорд по голам в российской истории.

Минувший сезон РПЛ – рекордный по посещаемости.

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«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» отправятся в Лигу Европы.

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