Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19. На его счету 15 голов (2 – с пенальти).

Второе место занял форвард «Зенита» Сердар Азмун – 13 мячей (1 – с пенальти). Замкнул тройку полузащитник «Краснодара» Виктор Классон с 12-ю голами (4 – с пенальти).

В пятерку лучших бомбардиров также вошли нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (11 мячей) и хавбек «Локомотива» Антон Миранчук (11 голов, 4 – с пенальти).

Таблица бомбардиров РПЛ