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    Чалов выиграл гонку бомбардиров РПЛ, Азмун занял второе место

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2018/19. На его счету 15 голов (2 – с пенальти).

    Второе место занял форвард «Зенита» Сердар Азмун – 13 мячей (1 – с пенальти). Замкнул тройку полузащитник «Краснодара» Виктор Классон с 12-ю голами (4 – с пенальти).

    В пятерку лучших бомбардиров также вошли нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (11 мячей) и хавбек «Локомотива» Антон Миранчук (11 голов, 4 – с пенальти).

    Таблица бомбардиров РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:09
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1598

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Молодец Федя еще такой сезон и в Европу, но только не в Францию, ему бы в Италию или Испанию было бы лучше всего

      1
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      Рейтинг: +344

      В даль смотрящий 34 минуты назад

      Пора ставить цель забивать 20 и более мячей лучшим бомбардирам нашего чемпионата.

      1
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      Рейтинг: +28950

      portero 39 минут назад

      маловато в нашем чемпионате забивают, в следующем году желаем наколотить на 50% больше

      2
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      Рейтинг: +3446

      Lester84 58 минут назад

      Он не только гонку бомбардиров выиграл, но и по статистике гол+пас. Красава, Федя!!! Продолжай в том же духе!!!

      2
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      Рейтинг: +1232

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А у меня самый большой член и мы чемпионы!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +464

      klim2m 1 час назад

      Черпачок Чалова это было супер )))))

      1
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      Рейтинг: +1247

      Леха из Твери 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      15-слабовато. Учитывая еще и пенальти.

      -7
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      Рейтинг: +1232

      ухоженный крокодил > Леха из Твери 1 час назад

      Азмун вырос, сразу видно.
      А Чалов, удачи ему в карьере.

      2
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      Рейтинг: +283

      Порванный хрюкан > ухоженный крокодил 2 минуты назад

      Не неси х у й н ю ! Азмун ещё два года назад, играя за Ростов, эпично забивал и Атлетико в Мадриде, и Баварии, усаживая на жопу Боатенга, а за сборную так вообще зачастую по два за матч укладывал.

      Вырос ОН в Зените, ага, заметно ему ! В Зените априори ничего, кроме Заболотного, вырасти не может ! П и з д е ц, аналитег малолетний, иди лучше уроки учи и не смеши весь бомбардир ))

      3
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      Рейтинг: +296

      Elisey13 1 час назад

      Федор, поздравляю!

      4
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      Рейтинг: +1416

      prtcs 1 час назад

      Федор! Так держать! Надеюсь и в следующем сезоне ты будешь лучший!

      5
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      Рейтинг: +3739

      Агасфер 1 час назад

      Федя молодец,забивает эстетские голы и работает на команду,не жадничает.Заслужено!

      7
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