«Локомотив» дома обыграл «Уфу» со счетом 1:0 в матче последнего 30-го тура РПЛ.

Москвичи набрали 56 очков и финишировали на втором месте в таблице. «Краснодар» победил «Рубин» (1:0) и также набрал 56 баллов, но оказался ниже из-за результатов в личных встречах (2:1 – дома и 0:1 – в Москве).

«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.