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    «Локомотив» завоевал серебро и сыграет в групповом раунде ЛЧ. «Краснодар» – в квалификации

    «Локомотив» дома обыграл «Уфу» со счетом 1:0 в матче последнего 30-го тура РПЛ.

    Москвичи набрали 56 очков и финишировали на втором месте в таблице. «Краснодар» победил «Рубин» (1:0) и также набрал 56 баллов, но оказался ниже из-за результатов в личных встречах (2:1 – дома и 0:1 – в Москве).

    «Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии60
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      Рейтинг: +3408

      sochi-2013 2 минуты назад

      Нам, конечно, лучше, что дополнительные игры Краснодара посмотрим, но игрокам лишние проблемы. Надеюсь на выход в группу.

      0
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      Рейтинг: +344

      В даль смотрящий 31 минуту назад

      "Краснодару" укрепиться качественно и постараться пробиться в групповой этап ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +28950

      portero 35 минут назад

      ну что же, надо пробиться в ЛЧ через квалификацию.

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      Рейтинг: +1247

      Леха из Твери 56 минут назад

      В пору проводить серебряный матч между Локо и Краснодаром. Ибо отдавать Локо второе место по худшей разнице мячей и обоюдными победами ...ну вовсе несправедливо.

      1
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      Рейтинг: +4563

      Антибиотик > Леха из Твери 47 минут назад

      Подай предложение в РФС по изменению регламента проведения чемпионата страны и тогда будут распределять места в турнирной таблице только так, как хочешь ты.

      0
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      Рейтинг: +1247

      Леха из Твери > Антибиотик 30 минут назад

      За счет чего Локо вторым стал? Я так и не понял.

      0
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      Рейтинг: +202

      Вальдемар IV > Леха из Твери 4 минуты назад

      не ясно то ли из-за якобы руки каборе в марте и пенки то ли из-за сентябрьского нырка крыховяка и тоже пенки, везде пенки сложно определить

      0
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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 1 час назад

      Уважаемые Господа болельщики. Поздравляю Вас всех любителей футбола России с окончанием сезона. Отдыхайте и радуйтесь что есть у Вас футбольная команда за которую болеете и не огорчайтесь если результаты этой команды были не высокими... Берегите себя и берегите здоровье!!! Счастье Вам и удачи во всем...

      4
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      Рейтинг: +4563

      Антибиотик > Muboraksho 58 минут назад

      Самый достойный комментарий. Спасибо!

      1
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      Рейтинг: +625

      Пестрый 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зина 3 место в группе, Лохо 4, Кр-дыр в группу не пройдет, Цкг 3 место в группе ЛЕ, Спам и Тула не пройдут квалификацию) итог окончания сезона и как бы там не визжали бесноватые Чердак и его компания))!

      -5
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      Рейтинг: +4563

      Антибиотик > Пестрый 1 час назад

      Молодец, настоящий патриот страны. Только вопрос, какой?

      1
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      Рейтинг: +2798

      ljrljr0505 > 48 минут назад

      по регламенту ЛОКО второй, а Краснодар третий. Может это не справедливо, но это регламент. Удачи всем командам в грядущих ЛЧ и ЛЕ

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      Рейтинг: +3340

      la verdad > Антибиотик 23 минуты назад

      Ты задрал уже со своим патриотизмом. Езжай в Сирию. Доказывай!
      Вчера твоя пукин-тим уже показала класс :)))

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      Рейтинг: +202

      Вальдемар IV > Пестрый 3 минуты назад

      все говно кроме мочи

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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 1 час назад

      Хорошо что Ахмат выиграл свой последний матч сезона на своем стадионе. Рашиду Мамадкуловичу салют!!!!

      1
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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 1 час назад

      Башкиры молодцы. Совсемущки не плохой результат. Это же высшая лига Российского футбола и вы достойно завершили этот год.

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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 1 час назад

      Истинным Арийцам, тоис, Оренбургу мои поздравления. Молодцы. Совсем неплохо.

      0
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      Рейтинг: +842

      Etiainen 1 час назад

      отлично

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