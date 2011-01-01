Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    «Ювентус» опроверг информацию о переговорах с Гвардиолой

    25-го мая «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери писал об отказе Хосепа Гвардиолы на предложение возглавить «Ювентус».

    «Мы не вели переговоров с ним по поводу должности главного тренера. У него контракт с «Манчестер Сити».

    Все эти слухи выглядят очень странно», – журналист Фабрицио Романо цитирует спортивного директора туринцев Фабио Паратичи.

    • Сообщалось, что испанец отказал «бьянконери» три раза. По информации Палмери, команду возглавит Маурицио Сарри, работающий с «Челси».
    • Ранее «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри, который тренировал команду на протяжении 5 лет.

    Источник: Твиттер журналиста Sky Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru