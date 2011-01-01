«Ювентус» опроверг информацию о переговорах с Гвардиолой

25-го мая «Бомбардир» со ссылкой на журналиста Танкреди Палмери писал об отказе Хосепа Гвардиолы на предложение возглавить «Ювентус».

«Мы не вели переговоров с ним по поводу должности главного тренера. У него контракт с «Манчестер Сити».

Все эти слухи выглядят очень странно», – журналист Фабрицио Романо цитирует спортивного директора туринцев Фабио Паратичи.