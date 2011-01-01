Журналист Палмери: «Сарри возглавит «Ювентус». Гвардиола отказал трижды»

конте сарри или как сказали сразу симоне индзаги !! гвардиола сраный автобус нах шлет и правильно делает.
Журналист beIN и CNN Танкреди Палмери сообщил подробности переговоров «Ювентуса» с Маурицио Сарри.
Сообщается, что итальянец в ближайшее время возглавит туринский клуб, который ранее покинул Массимилиано Аллегри после пяти лет работы.
По информации Палмери, «бьянконери» вели переговоры с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Испанец отказал им три раза.
- Сарри возглавил синих в июле 2018 года. Под его руководством команда уступила «Сити» в финале Кубка лиги, финишировала на 3 месте в Премьер-лиги и вышла в решающий матч Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится 29 мая.