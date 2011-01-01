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    Журналист Палмери: «Сарри возглавит «Ювентус». Гвардиола отказал трижды»

    Журналист beIN и CNN Танкреди Палмери сообщил подробности переговоров «Ювентуса» с Маурицио Сарри.

    Сообщается, что итальянец в ближайшее время возглавит туринский клуб, который ранее покинул Массимилиано Аллегри после пяти лет работы.

    По информации Палмери, «бьянконери» вели переговоры с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Испанец отказал им три раза.

    • Сарри возглавил синих в июле 2018 года. Под его руководством команда уступила «Сити» в финале Кубка лиги, финишировала на 3 месте в Премьер-лиги и вышла в решающий матч Лиги Европы с «Арсеналом», который состоится 29 мая.

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2920

      dinar7777dinar 57 минут назад

      конте сарри или как сказали сразу симоне индзаги !! гвардиола сраный автобус нах шлет и правильно делает.

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