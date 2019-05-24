Министр спорта Азербайджана: «Нам надо было послать за Мхитаряном частный самолет в окружении двух F16 с пулеметами?»

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от поездки на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку.

Армянин принял решение на лететь в азербайджанскую столицу, несмотря на гарантии безопасности со стороны местных властей и УЕФА.

«Мы сделали все. Что мы можем сделать больше? Мы можем отправить ему частный самолет в сопровождении двух боевых F16 Falcon и, скажем, тяжелых пулеметов. Я не знаю, что мы можем сделать больше.

УЕФА и «Арсенал» получили всю возможную и невозможную документацию. Со своей личной стороны я отправил письмо и подписал его с гарантиями правительства, Федерации футбола Азербайджана, а также всех правительственных учреждений, отвечающих за безопасность. Мы не принимаем сборную Армении по футболу в Азербайджане, мы принимаем футбольный клуб из Англии.

Звонил ли я Мхитаряну? Я не знаю его номера телефона. Но у него есть прямой контакт, который клуб имеет с нашим посольством в Лондоне. Посол в своем интервью открыто предложил ему связаться с посольством, связаться с самим послом, но ответа на это не последовало», – сказал Рагимов.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится в четверг, 29 мая.

Между Арменией и Азербайджаном с 1997 года длится конфликт из-за Нагорного Карабаха.

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