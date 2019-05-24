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    Министр спорта Азербайджана: «Нам надо было послать за Мхитаряном частный самолет в окружении двух F16 с пулеметами?»

    Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от поездки на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку.

    Армянин принял решение на лететь в азербайджанскую столицу, несмотря на гарантии безопасности со стороны местных властей и УЕФА.

    «Мы сделали все. Что мы можем сделать больше? Мы можем отправить ему частный самолет в сопровождении двух боевых F16 Falcon и, скажем, тяжелых пулеметов. Я не знаю, что мы можем сделать больше.

    УЕФА и «Арсенал» получили всю возможную и невозможную документацию. Со своей личной стороны я отправил письмо и подписал его с гарантиями правительства, Федерации футбола Азербайджана, а также всех правительственных учреждений, отвечающих за безопасность. Мы не принимаем сборную Армении по футболу в Азербайджане, мы принимаем футбольный клуб из Англии.

    Звонил ли я Мхитаряну? Я не знаю его номера телефона. Но у него есть прямой контакт, который клуб имеет с нашим посольством в Лондоне. Посол в своем интервью открыто предложил ему связаться с посольством, связаться с самим послом, но ответа на это не последовало», – сказал Рагимов.

    • Матч «Челси» – «Арсенал» состоится в четверг, 29 мая.
    • Между Арменией и Азербайджаном с 1997 года длится конфликт из-за Нагорного Карабаха.

    «Арсенал»: Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы в Баку

    МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Мхитаряна в своих провокационных целях

    Источник: CNN

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии27
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      Рейтинг: +606

      Тони Монтана Б 37 минут назад

      Еще бы в Сан Марино провели. А лучше бы в Лужниках, с радостью бы сходил)

      0
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      Рейтинг: +497

      iBragim2102 > Тони Монтана Б 27 минут назад

      Скорее, в Улан-Баторе.

      0
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      Рейтинг: +422

      Niko 47 минут назад

      Да не парьтесь, все норм. Не хочет пусть не едет, я думаю арсенал справиться и без него

      0
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      Рейтинг: +83

      ЛивеерпулЬ 51 минуту назад

      а как же фанатам из Армения?

      0
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      Рейтинг: +83

      ЛивеерпулЬ > ЛивеерпулЬ 50 минут назад

      и где гарантия на счет баннера и свиста с трибун?

      0
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      Рейтинг: +2251

      AtticusFinch 53 минуты назад

      Да просто этот хитрый армян хочет привлечь внимание к проблеме конфликта с азерами и использует эту ситуацию по максимуму!!!!

      2
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      Рейтинг: +30

      GSmall 57 минут назад

      Опять срач.Армяне и Азербайджанцы братья.Остальное лишь игры политиков,включая и дол баный карабах

      0
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      Рейтинг: +1745

      diadushka > GSmall 54 минуты назад

      никогда не были братьями и НЕ БУДУТ! Древнейшая нация, первой принявшая христианство, никогда не будет брататься с кочевниками и плебеями!

      -1
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      Рейтинг: +4

      Rahma_scout > diadushka 49 минут назад

      Особенно после того, как они сжалились и недорезали вас, ахаха. Братьями эти народы не станут, но и враги они только потому, что и тому и другому правительству выгодно тыкать пальцами друг на друга.

      0
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      Рейтинг: +1745

      diadushka > Rahma_scout 41 минуту назад

      1,5 млн.женщин и детей порезали - не сжалились! А в конце сжалились?) Это же абсурд, ты и сам понимаешь!

      0
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      Рейтинг: +953

      FRZZ 1 час назад

      Ну и х... с ним этим запасным игроком Арсенала, заколебал он уже всем на свете.

      1
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      Рейтинг: +1745

      diadushka > FRZZ 1 час назад

      бомбит у тебя азер, что среди азербаранов нет игроков хотя бы для запаса Арсенала?)))

      -1
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      Рейтинг: +2191

      RotBerg 1 час назад

      Армяшки всегда ссыкунами были

      3
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      ...
      Рейтинг: +1745

      diadushka > RotBerg 1 час назад

      а ты герой такой только в интернете или в жизни тоже герой?) ну выйди и армянам скажи это на улице)
      хотя последствий не будет, если пукнуть в инете) А в жизни ты не больше, чем кошак обос#аный

      -1
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      Рейтинг: +5257

      mihail200606 1 час назад

      Да че раздули тему то, ну не хочет не едет..

      1
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      ...
      Рейтинг: +1745

      diadushka > mihail200606 57 минут назад

      для хайпа раздули) иначе кто бы узнал кто такой некий взад рагимов, если бы не на этой новости?! Сейчас из всех щелей неизвестные азеры повылазят, чтобы рылом светануться и хайпануть)

      -1
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      Рейтинг: +5257

      mihail200606 > diadushka 39 минут назад

      Да её раздули то ещё до этого Азада...

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      Рейтинг: +19

      сураханец > diadushka 16 минут назад

      ты свинья .. рот закрой.

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      Рейтинг: +5891

      KLIM777 1 час назад

      Балабол министр.

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      Рейтинг: +92

      ЧаплиN 1 час назад

      Ребята, Вы дали четко понять ему к матчу Карабаха с Арсеналом, что лучше бы ему не приезжать. А теперь Вы ему Ахпер-брат, мамой клянусь никто не тронет.

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