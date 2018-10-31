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    Левандовски забил шестой гол в финалах Кубка Германии, побив рекорд Герда Мюллера и Зеелера

    «Бавария» играет с «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии (3:0, 84-я минута).

    Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счет на 29-й минуте встречи и оформил дубль на 82-й.

    Для экс-игрок «Боруссии» Д забил пятый гол в финалах соревнования и установил новый рекорд. По четыре мяча в решающих играх Кубка забивали бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер и форвард Уве Зеелер, выступавший за «Габмург».

    Источник: Gracenote Live

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