Левандовски забил шестой гол в финалах Кубка Германии, побив рекорд Герда Мюллера и Зеелера

«Бавария» играет с «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии (3:0, 84-я минута).

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски открыл счет на 29-й минуте встречи и оформил дубль на 82-й.

Для экс-игрок «Боруссии» Д забил пятый гол в финалах соревнования и установил новый рекорд. По четыре мяча в решающих играх Кубка забивали бывший нападающий «Баварии» Герд Мюллер и форвард Уве Зеелер, выступавший за «Габмург».