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    Чеферин: «УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные»

    Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с возможными изменениями в формате еврокубков.

    «Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперед, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно.

    Я с радостью еще раз озвучил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.

    Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждем мнений других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации.

    Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу», – сказал Чеферин.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5695

      KLIM777 8 минут назад

      для Росси это будет минус, ведь в выходные у нас только могут многие приехать на футбол в регионах.

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