Чеферин: «УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные»

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с возможными изменениями в формате еврокубков.

«Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперед, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно.

Я с радостью еще раз озвучил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.

Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждем мнений других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации.

Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу», – сказал Чеферин.