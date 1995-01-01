Чеферин: «УЕФА не намерен проводить матчи еврокубков в выходные»

для Росси это будет минус, ведь в выходные у нас только могут многие приехать на футбол в регионах.
Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с возможными изменениями в формате еврокубков.
«Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперед, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно.
Я с радостью еще раз озвучил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов.
Процесс консультаций продолжается, и мы с нетерпением ждем мнений других заинтересованных сторон, которые хотим услышать напрямую, а не собирать их воедино из заявлений в средствах массовой информации.
Мы не будем ничего решать, не приняв во внимание мнение каждого. Мы бы никогда не приняли изменения, которые могли бы навредить европейскому футболу», – сказал Чеферин.
- 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку состоится финале Лиги Европы «Челси» – «Арсенал».
- 1 июня на «Ванда Метрополитано» пройдет решающий матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».