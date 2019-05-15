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    Тен Хаг продолжит тренировать «Аякс»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не собирается уходить из клуба.

    «То, что мое имя связывают с такими клубами, как «Барселона», «Бавария» и «Челси» – это хорошо, но у меня есть действующий контракт и я отлично провожу время в «Аяксе». Мне хорошо здесь, и мы уже обсуждаем новые планы. Я не собираюсь уходить сейчас», – сказал тен Хаг.

    • 49-летний специалист возглавил «Аякс» в декабре 2017 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.
    • Под руководством тен Хага «Аякс» выиграл Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
    • В ближайшие выходные команда с высокой долей вероятности станет чемпионом.

    Источник: Mundo Deportivo

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    15.05.2019 00:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +70578

      zigbert 23 часа назад

      В новом сезоне наверняка возникнут проблемы с изменением состава команды но тен Хаг не боится работы по созданию нового коллектива.

      0
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      Рейтинг: -21

      sergeyblokhin 15 мая, 03:50

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

      -1
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      Рейтинг: +1345

      SarJr 15 мая, 01:10

      правильно делает, мужик. лучше воробей в руках, чем испортить карьеру ровно также как лопетеги

      2
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      Рейтинг: +936

      AZ 15 мая, 01:01

      Все правильно. Вспомним Петра Боша, который ушел из Аяксав Боруссию Д, после финального матча против МЮ в Лиге Европы. И провалился в Дордмунде. Поэтому пусть Тен Хаг еще в Аяксе побудет.
      2 сезона назад Утрехт под руководством Тен Хага едва Зенит в квалификации не вынес. В дополнительное время только Питер выйграл. Это при том, что состав у Утрехта никакущий, по сравнению с Зенитом

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      Рейтинг: +427

      Makaweli > AZ 15 мая, 01:05

      Бош не просто так ушел, иза политики гендиректора, тотальная распродажа играков, нынешний вроде обещал всех подряд не продавать!

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