Тен Хаг продолжит тренировать «Аякс»

В новом сезоне наверняка возникнут проблемы с изменением состава команды но тен Хаг не боится работы по созданию нового коллектива.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не собирается уходить из клуба.
«То, что мое имя связывают с такими клубами, как «Барселона», «Бавария» и «Челси» – это хорошо, но у меня есть действующий контракт и я отлично провожу время в «Аяксе». Мне хорошо здесь, и мы уже обсуждаем новые планы. Я не собираюсь уходить сейчас», – сказал тен Хаг.
- 49-летний специалист возглавил «Аякс» в декабре 2017 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.
- Под руководством тен Хага «Аякс» выиграл Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
- В ближайшие выходные команда с высокой долей вероятности станет чемпионом.