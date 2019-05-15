Тен Хаг продолжит тренировать «Аякс»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не собирается уходить из клуба.

«То, что мое имя связывают с такими клубами, как «Барселона», «Бавария» и «Челси» – это хорошо, но у меня есть действующий контракт и я отлично провожу время в «Аяксе». Мне хорошо здесь, и мы уже обсуждаем новые планы. Я не собираюсь уходить сейчас», – сказал тен Хаг.