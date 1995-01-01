Бьелса – о голе «Астон Виллы»: «Английский футбол известен своей честностью. Мне не нужно комментировать подобные вещи»

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса рассказал, почему позволил «Астон Вилле» (1:1) беспрепятственно забить ответный гол в матче 45-го тура Чемпионшипа.

На 72-й минуте игрок бирмингемцев после столкновения упал на газон. «Лидс» в это время провел голевую атаку, несмотря на лежащего на поле футболиста соперника. В результате из-за недовольства игроков «Астон Виллы» между командами возникла потасовка.

После это Бьелса сказал своим футболистам, чтобы он без помех дали поразить «Вилле» собственные ворота.

«Мы просто вернули сопернику гол. Факты в том, что это все видели.

Английский футбол известен своей честностью, поэтому мне не нужно комментировать подобные вещи. Думаю, вчерашнее выступление против лучшей на данный момент команды Чемпионшипа приближает нас к нашим возможностям», – сказал Бьелса.

За тур до конца первенства «Лидс» занимает третье место в турнирной таблице и сыграет за право выступать в АПЛ в переходном турнире.