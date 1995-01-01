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    Бьелса – о голе «Астон Виллы»: «Английский футбол известен своей честностью. Мне не нужно комментировать подобные вещи»

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса рассказал, почему позволил «Астон Вилле» (1:1) беспрепятственно забить ответный гол в матче 45-го тура Чемпионшипа.

    На 72-й минуте игрок бирмингемцев после столкновения упал на газон. «Лидс» в это время провел голевую атаку, несмотря на лежащего на поле футболиста соперника. В результате из-за недовольства игроков «Астон Виллы» между командами возникла потасовка.

    После это Бьелса сказал своим футболистам, чтобы он без помех дали поразить «Вилле» собственные ворота.

    «Мы просто вернули сопернику гол. Факты в том, что это все видели.

    Английский футбол известен своей честностью, поэтому мне не нужно комментировать подобные вещи. Думаю, вчерашнее выступление против лучшей на данный момент команды Чемпионшипа приближает нас к нашим возможностям», – сказал Бьелса.

    За тур до конца первенства «Лидс» занимает третье место в турнирной таблице и сыграет за право выступать в АПЛ в переходном турнире.

    Источник: Sky Sports

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