«Лидс» забил «Астон Вилле», пока игрок соперника лежал на газоне. Бьелса сказал команде пропустить ответный гол

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сделал неожиданный поступок во время матча 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).

На 72-й минуте «Лидс» провел голевую атаку, несмотря на лежащего в центре поля игрока соперника, в результате которой отличился полузащитник Матеуш Клих.

Бьелсе не понравилось такое отношение своих футболистов, и он сказал им дать беспрепятственно забить бирмингемцам ответный мяч. Как только «Вилла» развела с центра поля, игроки «Лидса расступились перед футболистами противника, дав им спокойно поразить собственные ворота.

«Лидс» потерял шансы на прямой выход в АПЛ и теперь сыграет за право выступать в высшем дивизионе в переходном турнире.