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    «Лидс» забил «Астон Вилле», пока игрок соперника лежал на газоне. Бьелса сказал команде пропустить ответный гол

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса сделал неожиданный поступок во время матча 45-го тура Чемпионшипа с «Астон Виллой» (1:1).

    На 72-й минуте «Лидс» провел голевую атаку, несмотря на лежащего в центре поля игрока соперника, в результате которой отличился полузащитник Матеуш Клих.

    Бьелсе не понравилось такое отношение своих футболистов, и он сказал им дать беспрепятственно забить бирмингемцам ответный мяч. Как только «Вилла» развела с центра поля, игроки «Лидса расступились перед футболистами противника, дав им спокойно поразить собственные ворота.

    «Лидс» потерял шансы на прямой выход в АПЛ и теперь сыграет за право выступать в высшем дивизионе в переходном турнире.

    Источник: Твиттер-аккаунт Soccer AM

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6356

      Cules2013 22 минуты назад

      судья редкостный олень, такую ситуацию странную допустил

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      Рейтинг: +463

      ARSteven89 43 минуты назад

      Офигенно повезло тем, кто ставил, что обе забьют. Игра на 0:0 и из ничего ставка залетела)

      0
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