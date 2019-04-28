Бартомеу: «Барселона» нацелена на требл»

При всем уважении к барселоне, в этом сезоне что-то с ней не так, в плане обороны особенно. ( и да да не надо про реал мне писать, тут все понятно, и есть причины) , а вот сможет ли барса против ливерпуля выстоять..только если заставят ливерпуль играть в футбол барселоны.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал победу клуба в Примере.
«Люди просят Лигу чемпионов, Кубок, требл… Примера – это соревнование, которое у нас лучше проходит. Но конечно, мы нацелены за требл», – сказал Бартомеу.
- В среду «Барселона» сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
- 25 мая пройдет финал Кубка Испании против «Валенсии».
«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов