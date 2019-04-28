Бартомеу: «Барселона» нацелена на требл»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал победу клуба в Примере.

«Люди просят Лигу чемпионов, Кубок, требл… Примера – это соревнование, которое у нас лучше проходит. Но конечно, мы нацелены за требл», – сказал Бартомеу.

В среду «Барселона» сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

25 мая пройдет финал Кубка Испании против «Валенсии».

«Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов