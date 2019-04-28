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    Бартомеу: «Барселона» нацелена на требл»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал победу клуба в Примере.

    «Люди просят Лигу чемпионов, Кубок, требл… Примера – это соревнование, которое у нас лучше проходит. Но конечно, мы нацелены за требл», – сказал Бартомеу.

    • В среду «Барселона» сыграет в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
    • 25 мая пройдет финал Кубка Испании против «Валенсии».

    «Барселона» – чемпион Испании. За этим много интересных фактов

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7713

      DeStar 58 минут назад

      При всем уважении к барселоне, в этом сезоне что-то с ней не так, в плане обороны особенно. ( и да да не надо про реал мне писать, тут все понятно, и есть причины) , а вот сможет ли барса против ливерпуля выстоять..только если заставят ливерпуль играть в футбол барселоны.

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