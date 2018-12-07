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    Гаттузо: «Наши болельщики рассчитывали на большее. «Милан» играет на ручном тормозе»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо дал интервью после поражения от «Лацио» (0:1; 0:1 по сумме) в полуфинале Кубка Италии.

    «Мы хорошо действовали в первом тайме, но во втором неудачно играли без мяча и позволили сопернику создать три момента.

    Мы переживаем тяжелое время. Надо перевернуть страницу, ведь уже воскресный матч с «Торино» может стать для нас чем-то вроде игры на выбывание.

    Иногда приходится вводить изменения, чтобы попробовать новое, улучшить игру, воодушевить команду. У нас что-то перестало работать, мы сражаемся с этим уже на протяжении месяца. Не думаю, что причина в физическом состоянии, психологии или тактике, мы выступаем ниже наших возможностей.

    Проблема не в схемах и не в конкретных игроках – вся команда сделала несколько шагов назад. Мы играем на ручном тормозе и расплачиваемся за это.

    Сегодня мы пытались сыграть в матче на вылет, но это не сработало. Мы выглядели растерянно и теперь должны смотреть вперед.

    В этом сезоне у нас остается месяц. Наш долг – приложить все силы, чтобы встать на ноги», – сказал Гаттузо.

    Источник: Football Italia

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