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    Болельщики «Лацио» вывесили фашистский баннер и оскорбили темнокожих игроков «Милана»

    Гол Карлоса Корреи в ворота «Милана» вывел «Лацио» в финал Кубка Италии (1:0; 1:0 по сумме двух встреч).

    Согласно Football Italia, во время матча болельщики римлян оскорбили на расистской почве полузащитников соперника Тьему Бакайоко и Франка Кесси.

    На гостевой трибуне «Сан Сиро» также висел баннер с текстом: «Слава Бенито Муссолини». Перед матчем около 50 членов фанатской группировки Irriducibili прошли с растяжкой по Милану и демонстрировали фашистское приветствие.

    Ожидается, что Федерация футбола Италии в ближайшее время выступит с заявлением по инциденту.

    • 14 апреля Бакайоко и Кесси отпраздновали победу над «Лацио» в Серии А (1:0, 32 тур) с майкой Франческо Ачерби. По словам защитника римлян, он поменялся с французом футболкой, чтобы прекратить конфликт, который ранее начался в твиттере. Руководство «Милана» назвало жест своих игроков дружеским.
    • 4 дня спустя фанаты «Лацио» скандировали «Этот банан для Бакайоко» в игре с «Удинезе» (2:0, перенесенная игра 25 тура).

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +872

      AZ 26 минут назад

      Поколение дегениратов. Пока только баннеры, а что будет потом? Всех под расстрел.

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