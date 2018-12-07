Болельщики «Лацио» вывесили фашистский баннер и оскорбили темнокожих игроков «Милана»

Гол Карлоса Корреи в ворота «Милана» вывел «Лацио» в финал Кубка Италии (1:0; 1:0 по сумме двух встреч).

Согласно Football Italia, во время матча болельщики римлян оскорбили на расистской почве полузащитников соперника Тьему Бакайоко и Франка Кесси.

На гостевой трибуне «Сан Сиро» также висел баннер с текстом: «Слава Бенито Муссолини». Перед матчем около 50 членов фанатской группировки Irriducibili прошли с растяжкой по Милану и демонстрировали фашистское приветствие.

Ожидается, что Федерация футбола Италии в ближайшее время выступит с заявлением по инциденту.

14 апреля Бакайоко и Кесси отпраздновали победу над «Лацио» в Серии А (1:0, 32 тур) с майкой Франческо Ачерби . По словам защитника римлян, он поменялся с французом футболкой, чтобы прекратить конфликт, который ранее начался в твиттере. Руководство «Милана» назвало жест своих игроков дружеским.

. По словам защитника римлян, он поменялся с французом футболкой, чтобы прекратить конфликт, который ранее начался в твиттере. Руководство «Милана» назвало жест своих игроков дружеским. 4 дня спустя фанаты «Лацио» скандировали «Этот банан для Бакайоко» в игре с «Удинезе» (2:0, перенесенная игра 25 тура).