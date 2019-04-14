«Милан»: «Кесси и Бакайоко показали футболку Ачерби без агрессивных намерений»

Пресс-служба «Милана» прокомментировала ситуацию с участием Франка Кесси и Тьему Бакайоко после матча с «Лацио» (1:0, 32-й тур Серии А).

Празднуя победу, полузащитники показали трибунам «Сан Сиро» футболку защитника римлян Франческо Ачерби. Перед матчем итальянец сказал, что его команда сильнее, чем «Милан», а Бакайоко ответил «Окей, увидимся в субботу».

Игрок «Лацио» написал в твиттере, что поменялся майкой с французом, чтобы уладить конфликт, а не продолжить его.

«Клуб хочет прояснить картину событий после матча. Игроки «россонери» пошли к южной трибуне, чтобы поприветствовать публику и поблагодарить ее за поддержку.

Кесси и Бакайоко, обменявшись футболкой с Ачерби, присоединились к партнерам без агрессивных и антиспортивных намерений.

Это невинный жест после дружеского обмена твитами с Ачерби», – говорится в обращении клуба.