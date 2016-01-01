Бакайоко и Кессе отпраздновали победу над «Лацио» с майкой Ачерби. Перед матчем игрок римлян сказал, что его команда лучше

А теперь представьте какой скандал разгорелся бы, если бы на месте этих 2-х угольков с футболкой, оказались бы белые парни и несли футболку негра...
«Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 1:0.
Полузащитник Франка Кесси забил с пенальти. После игры ивуариец и хавбек Тьему Бакайоко, находясь в центре поля, показали в адрес трибун футболку защитника римлян Франческо Ачерби.
Итальянец, проведший на поле 90 минут, перед матчем сказал, что его команда лучше, чем соперник.
«Окей, увидимся в субботу», – ответил ему в твиттере Бакайоко.
Позже Ачерби опубликовал снимок игроков «Милана» с его футболкой и подписал: «Я расстроен. Мы поменялись с ним [Бакайоко] майками, чтобы положить этому конец. Разжигание ненависти – это не спорт, а признак слабости».
После финального свистка на поле «Сан Сиро» состоялась потасовка между участниками встречи.
Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza.#Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6— Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) 13 апреля 2019 г.