Бакайоко и Кессе отпраздновали победу над «Лацио» с майкой Ачерби. Перед матчем игрок римлян сказал, что его команда лучше

«Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Полузащитник Франка Кесси забил с пенальти. После игры ивуариец и хавбек Тьему Бакайоко, находясь в центре поля, показали в адрес трибун футболку защитника римлян Франческо Ачерби.

Итальянец, проведший на поле 90 минут, перед матчем сказал, что его команда лучше, чем соперник.

«Окей, увидимся в субботу», – ответил ему в твиттере Бакайоко.

Позже Ачерби опубликовал снимок игроков «Милана» с его футболкой и подписал: «Я расстроен. Мы поменялись с ним [Бакайоко] майками, чтобы положить этому конец. Разжигание ненависти – это не спорт, а признак слабости».

После финального свистка на поле «Сан Сиро» состоялась потасовка между участниками встречи.