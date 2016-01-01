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    Бакайоко и Кессе отпраздновали победу над «Лацио» с майкой Ачерби. Перед матчем игрок римлян сказал, что его команда лучше

    «Милан» в матче 32-го тура чемпионата Италии обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

    Полузащитник Франка Кесси забил с пенальти. После игры ивуариец и хавбек Тьему Бакайоко, находясь в центре поля, показали в адрес трибун футболку защитника римлян Франческо Ачерби.

    Итальянец, проведший на поле 90 минут, перед матчем сказал, что его команда лучше, чем соперник.

    «Окей, увидимся в субботу», – ответил ему в твиттере Бакайоко.

    Позже Ачерби опубликовал снимок игроков «Милана» с его футболкой и подписал: «Я расстроен. Мы поменялись с ним [Бакайоко] майками, чтобы положить этому конец. Разжигание ненависти – это не спорт, а признак слабости».

    После финального свистка на поле «Сан Сиро» состоялась потасовка между участниками встречи.

    Источник: Твиттер Франческо Ачерби

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    Сегодня, 01:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3691

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      А теперь представьте какой скандал разгорелся бы, если бы на месте этих 2-х угольков с футболкой, оказались бы белые парни и несли футболку негра...

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      Рейтинг: +340

      FENIX-SL > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      в россии

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