«Этот банан для Бакайоко». Фанаты «Лацио» оскорбили игрока «Милана» во время матча с «Удинезе»

Болельщики «Лацио» во время перенесенного матча 25-го тура Серии А с «Удинезе» (2:0) скандировали расистскую кричалку в адрес полузащитника «Милана» Тьему Бакайоко.
«Этот банан для Бакайоко», – пели фанаты римлян на трибунах.
Таким образом поклонники «Лацио» отреагировали на поступок француза и его партнера по команде Франка Кесси [оба игрока – темнокожие]. После победы над римской командой во встрече 32-го тура двое игроков красно-черных как трофей продемонстрировали своим болельщикам футболку защитника «Лацио» Франческо Ачерби, с которым Бакайоко обменялся майками после матча.
24-летний француз принадлежит «Челси» и выступает за «Милан» на правах аренды.
CHE VERGOGNA! CORO RAZZISTA DEI TIFOSI DELLA LAZIO CONTRO BAKAYOKO— MilanNews.it (@MilanNewsit) 18 апреля 2019 г.
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«Questa banana è per @TimoeB08«: orribile coro intonato ieri sera durante #LazioUdinese.
Chissà se ora diranno qualcosa i vari Pecoraro, Capezzone, Gravina, Malagò, Giorgetti e tutti gli altri... pic.twitter.com/i1CKf0ShTs