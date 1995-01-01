«Этот банан для Бакайоко». Фанаты «Лацио» оскорбили игрока «Милана» во время матча с «Удинезе»

Болельщики «Лацио» во время перенесенного матча 25-го тура Серии А с «Удинезе» (2:0) скандировали расистскую кричалку в адрес полузащитника «Милана» Тьему Бакайоко.

«Этот банан для Бакайоко», – пели фанаты римлян на трибунах.

Таким образом поклонники «Лацио» отреагировали на поступок француза и его партнера по команде Франка Кесси [оба игрока – темнокожие]. После победы над римской командой во встрече 32-го тура двое игроков красно-черных как трофей продемонстрировали своим болельщикам футболку защитника «Лацио» Франческо Ачерби, с которым Бакайоко обменялся майками после матча.

24-летний француз принадлежит «Челси» и выступает за «Милан» на правах аренды.