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    Агент: «Думаю, де Йонг сможет сыграть с «Ювентусом»

    Али Дурсун, агент полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, который получил травму в субботнем матче с «Эксельсиором».

    «Он ушел с поля в качестве меры предосторожности. Френки почувствовал боль в подколенном сухожилии, но он не чувствовал себя действительно плохо. Кажется, что страх был сильнее, чем само повреждение. Он отправится с командой в Италию. Думаю, де Йонг сможет сыграть с «Ювентусом». Френки настроен позитивно», – сказал агент.

    • Матч «Ювентус» – «Аякс» состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени.
    • Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

    Источник: De Telegraaf

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