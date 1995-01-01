Агент: «Думаю, де Йонг сможет сыграть с «Ювентусом»

Али Дурсун, агент полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, который получил травму в субботнем матче с «Эксельсиором».
«Он ушел с поля в качестве меры предосторожности. Френки почувствовал боль в подколенном сухожилии, но он не чувствовал себя действительно плохо. Кажется, что страх был сильнее, чем само повреждение. Он отправится с командой в Италию. Думаю, де Йонг сможет сыграть с «Ювентусом». Френки настроен позитивно», – сказал агент.
- Матч «Ювентус» – «Аякс» состоится во вторник, 16 апреля, в 22:00 по московскому времени.
- Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.