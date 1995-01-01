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    Слуцкий: «Хочу оставаться в «Витессе» до тех пор, пока не добьюсь успеха»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что готов продолжить работу с командой в течение длительного срока. Нынешний контракт россиянина с клубом из Арнема истекает летом 2020 года.

    «Если бы клуб попросил меня остаться подольше, я бы сделал это немедленно. Я хочу оставаться здесь до тех пор, пока не добьюсь успеха», – сказал Слуцкий.

    • 47-летний специалист возглавил «Витесс» в июне 2018 года.
    • На данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 13 очков.

    Источник: Omroepgelderland.nl

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