Слуцкий: «Хочу оставаться в «Витессе» до тех пор, пока не добьюсь успеха»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что готов продолжить работу с командой в течение длительного срока. Нынешний контракт россиянина с клубом из Арнема истекает летом 2020 года.

«Если бы клуб попросил меня остаться подольше, я бы сделал это немедленно. Я хочу оставаться здесь до тех пор, пока не добьюсь успеха», – сказал Слуцкий.