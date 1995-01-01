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    Слуцкий: «Я никогда больше не буду так говорить об арбитрах»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что более не собирается публично позволять себе резкие высказывания в адрес арбитров.

    После игры 29-го тура Эредивизие с ПСВ (3:3) российский специалист раскритиковал судью встречи Сердара Гезюбююка, назвав его худшим арбитром, которого ему довелось встречать. За это Слуцкого дисквалифицировали на две игры чемпионата Голландии (одна из которых – условно).

    «Я сказал то, что хотел сказать. В любом случае, я никогда больше не буду так говорить об арбитрах. И, возможно, он не будет судить нас в ближайшие несколько лет», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил команду из Арнема летом 2018 года.
    • «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на 13 очков.

    Источник: Omroepgelderland.nl

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      PahaSpartak 12 минут назад

      Забей, и тренеруй

      0
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      Рейтинг: +218

      niko5 27 минут назад

      Слюнтяй!!!

      0
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      Рейтинг: +62

      Юрбан-Зенит 29 минут назад

      честно-честно

      0
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      Рейтинг: +33808

      Project Бабангида 42 минуты назад

      из нас всех делают толерантных терпил...... говорить можно только стандартные шаблонные фразы ...а сермяжная правда сказанная от сердца о том что кто то п.д.а.р.а.с тут же заставляет человека извиняться...тем самым прилюдно унижая его .
      это не только в футболе херня внедряется по всюду

      2
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      Рейтинг: +2272

      Yev 55 минут назад

      Понять и простить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3266

      Старикан 1 час назад

      Конечно не будет - себе дороже выходит...

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