Слуцкий: «Я никогда больше не буду так говорить об арбитрах»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что более не собирается публично позволять себе резкие высказывания в адрес арбитров.

После игры 29-го тура Эредивизие с ПСВ (3:3) российский специалист раскритиковал судью встречи Сердара Гезюбююка, назвав его худшим арбитром, которого ему довелось встречать. За это Слуцкого дисквалифицировали на две игры чемпионата Голландии (одна из которых – условно).

«Я сказал то, что хотел сказать. В любом случае, я никогда больше не буду так говорить об арбитрах. И, возможно, он не будет судить нас в ближайшие несколько лет», – сказал Слуцкий.