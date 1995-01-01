Слуцкий: «Если хотите увидеть триллер, приходите на матчи «Витесса»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался после ничьи против «АЗ» в матче 28-го тура чемпионата Голландии.

«Присутствует разочарование, потому что мы хорошо провели второй тайм, создали не мало моментов. Сомневаюсь, что в эпизоде с незасчитанным 11-метровым не было фола. Я считаю, это либо пенальти, или красная карточка. Мог бы говорить о судействе, но нужно отметить невероятный камбэк. Если хотите увидеть отличную игру с богатым спектром эмоций или триллер, приходите на наши матчи.

Я горжусь вторым таймом, потому что мы полностью контролировали ход игры против одной из лучших команд в чемпионате. Лучше так, чем если бы мы сдались после первого тайма», – заявил Леонид Слуцкий.