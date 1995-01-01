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    Слуцкий: «Если хотите увидеть триллер, приходите на матчи «Витесса»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался после ничьи против «АЗ» в матче 28-го тура чемпионата Голландии.

    «Присутствует разочарование, потому что мы хорошо провели второй тайм, создали не мало моментов. Сомневаюсь, что в эпизоде с незасчитанным 11-метровым не было фола. Я считаю, это либо пенальти, или красная карточка. Мог бы говорить о судействе, но нужно отметить невероятный камбэк. Если хотите увидеть отличную игру с богатым спектром эмоций или триллер, приходите на наши матчи.

    Я горжусь вторым таймом, потому что мы полностью контролировали ход игры против одной из лучших команд в чемпионате. Лучше так, чем если бы мы сдались после первого тайма», – заявил Леонид Слуцкий.

    • «Витесс» занимает шестое место в Эредивизие с 42 баллами.
    • Команда Слуцкого не может выиграть уже четыре встречи кряду.

    Источник: NOS.nl

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2651

      Агасфер 34 минуты назад

      Да уж,стопроцентную голяку отобрали,при помощи долбаного ВАРева и подводных течений в голландском футболе.

      0
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      Рейтинг: 0

      sergeyodintsov 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +3914

      84aivengo 1 час назад

      и ты будь хорошим "режиссером"" ...

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      Рейтинг: +66290

      Рубик Докоян 1 час назад

      Триллеры мы и в другом месте посмотрим, а на стадионе и по телеку хочется видеть интересный и качественный футбол.

      1
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      Рейтинг: +2651

      Агасфер > Рубик Докоян 36 минут назад

      Он таковым там и является.Искренний и спортивный.Никакого расчёта.

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