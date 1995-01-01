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    Слуцкий: «Витесс» будет больше времени уделять атаке. Надо продолжать забивать много голов»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Эредивизие против «АЗ Алкмаар».

    «Против «АЗ» будет тяжелая игра. Они все еще ведут борьбу за третье место. Я ожидаю эмоциональный матч, потому что в нем будет решаться многое для обеих команд.

    В этом сезоне мы опробовали различные схемы, и много раз меняли позиции, чтобы увидеть, как можно достичь лучшего варианта в обороне. Однако в предстоящий период основное внимание будет уделено атакующему аспекту. Надо продолжать забивать много голов

    Мы должны сделать уменьшить отставание от первой пятерки и приблизиться к остальным. Это приоритетная задача», – сказал Слуцкий.

    • Встреча «Витесс» – «АЗ Алкмаар» состоится во вторник, 2 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
    • После 27-ми туров команда из Арнема занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от еврокубковой зоны на девять очков.

    Источник: Официальный сайт «Витесса»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      giluxa1963 1 час назад

      Леня набирайся евроопыта

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