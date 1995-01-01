Слуцкий: «Витесс» будет больше времени уделять атаке. Надо продолжать забивать много голов»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 28-го тура Эредивизие против «АЗ Алкмаар».

«Против «АЗ» будет тяжелая игра. Они все еще ведут борьбу за третье место. Я ожидаю эмоциональный матч, потому что в нем будет решаться многое для обеих команд.

В этом сезоне мы опробовали различные схемы, и много раз меняли позиции, чтобы увидеть, как можно достичь лучшего варианта в обороне. Однако в предстоящий период основное внимание будет уделено атакующему аспекту. Надо продолжать забивать много голов

Мы должны сделать уменьшить отставание от первой пятерки и приблизиться к остальным. Это приоритетная задача», – сказал Слуцкий.