Агбонлахор в 32 года объявил о завершении карьеры. Футболист провел 17 лет в «Астон Вилле» и не захотел играть в другом клубе

Бывший форвард «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор решил завершить профессиональную карьеру в возрасте 32 лет.

«Если бы мне сказали в школе, что я проведу почти 400 матчей в лиге, стану лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в АПЛ, стану капитаном замечательного клуба и сыграю за главную сборную Англию, я бы посмеялся. Пришло время официально завершить карьеру и начать следить за «Астон Виллой» в качестве болельщика!

Я хочу сказать спасибо всем фанатам, сотрудникам, с которыми я работал в отличном клубе, и моим бывшим партнерам по команде. Я не смог принять то, что буду играть за другую команду или играть против «Астон Виллы». С нетерпением жду того, что ждет нас в будущем», – написал Агбонлахор в своем инстаграме.