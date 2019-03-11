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    Болельщик, ударивший Грилиша, получил 14 недель тюрьмы и остранен от футбола на 10 лет

    «Бомбардир» писал о нападении на Джека Грилиша во время матча Чемпионшипа «Астон Вилла»«Бирмингем Сити» (1:0, 36-й тур).

    Ранее пресс-служба «Сити» сообщила о том, что болельщик, ударивший полузащитника по лицу на поле, получил пожизненный запрет на просмотр матчей на домашнем стадионе клуба.

    По информации Sky, неназванный мужчина также приговорен к 14-ти неделям тюрьмы и запрету на посещение любого стадиона мира сроком на 10 лет.

    • Грилиш продолжил матч и забил победный гол.
    • В 24 матчах сезона забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.

    Источник: SkySports

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    11.03.2019 22:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:41

      Все по делу. Строгое наказание.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 марта 2019, 09:48

      Как исконный британец, сзади

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 марта 2019, 06:08

      Редкостный долбо#%.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 марта 2019, 00:18

      Это ж сколько на свете на всю башку 3,14зданутых

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      MaxKlim 11 марта 2019, 23:27

      Ну и для чего это нужно делать?

      0
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