Болельщик, ударивший Грилиша, получил 14 недель тюрьмы и остранен от футбола на 10 лет

«Бомбардир» писал о нападении на Джека Грилиша во время матча Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Бирмингем Сити» (1:0, 36-й тур).

Ранее пресс-служба «Сити» сообщила о том, что болельщик, ударивший полузащитника по лицу на поле, получил пожизненный запрет на просмотр матчей на домашнем стадионе клуба.

По информации Sky, неназванный мужчина также приговорен к 14-ти неделям тюрьмы и запрету на посещение любого стадиона мира сроком на 10 лет.