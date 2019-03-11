Фанат ударил капитана «Астон Виллы» в дерби с «Бирмингемом». Тот продолжил матч и забил победный гол

В рамках 36-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на выезде обыграла «Бирмингем» со счетом 1:0.

На девятой минуте дерби на капитана гостей Джека Грилиша напал фанат, ударивший того по голове.

Несмотря на инцидент, Грилиш продолжил матч и на 67-й минуте забил победный гол.

После финального свистка футболист прокомментировал итог игры, а также произошедшее с фанатом «Бирмингема».

«Это лучший день моей жизни. Забить решающий гол в статусе капитана «Астон Виллы» – мечта любого болельщика клуба, включая меня.

Нападение? Не помню, что это был за эпизод – угловой или вбрасывание – но я просто шел на позицию и внезапно получил удар. Разумеется, таким моментам нет и не должно быть места в футболе.

Я продолжил делать свою работу. Думаю, у меня получилось – я забил победный гол и принес команде три очка», – сказал Грилиш.

«Бирмингем» выступил с официальным заявлением в связи с атакой на Грилиша, заверив, что фанату, совершившему нападение, пожизненно запрещено посещать домашний стадион команды.