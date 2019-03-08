Слуцкий: «Голландские тренеры всегда смотрят за границу, учатся. А русские больше домашние»

потому что безъяйцевые,да и зп в рашке на уровень больше,жаль не за что!!!
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал причины, по которым российские специалисты не стремятся уезжать работать в европейские клубы.
«Все не так просто. Голландские тренеры здорово интегрируются и постоянно обращают взгляд за границу, чтобы учиться. Это касается не только тренеров.
Здесь иной менталитет. Голландцев можно встретить даже в Антарктике. Русские больше домашние, к тому же мы не владеем языками», – сказал Слуцкий.
- Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
- После 24-х туров команда из Арнема занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие и отстает от зоны еврокубков на семь очков.