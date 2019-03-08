Слуцкий: «Голландские тренеры всегда смотрят за границу, учатся. А русские больше домашние»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал причины, по которым российские специалисты не стремятся уезжать работать в европейские клубы.

«Все не так просто. Голландские тренеры здорово интегрируются и постоянно обращают взгляд за границу, чтобы учиться. Это касается не только тренеров.

Здесь иной менталитет. Голландцев можно встретить даже в Антарктике. Русские больше домашние, к тому же мы не владеем языками», – сказал Слуцкий.