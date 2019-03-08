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    Слуцкий: «Голландские тренеры всегда смотрят за границу, учатся. А русские больше домашние»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал причины, по которым российские специалисты не стремятся уезжать работать в европейские клубы.

    «Все не так просто. Голландские тренеры здорово интегрируются и постоянно обращают взгляд за границу, чтобы учиться. Это касается не только тренеров.

    Здесь иной менталитет. Голландцев можно встретить даже в Антарктике. Русские больше домашние, к тому же мы не владеем языками», – сказал Слуцкий.

    • Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • После 24-х туров команда из Арнема занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие и отстает от зоны еврокубков на семь очков.

    Источник: NOS

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    08.03.2019 16:38
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 марта 2019, 23:33

      потому что безъяйцевые,да и зп в рашке на уровень больше,жаль не за что!!!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 8 марта 2019, 18:31

      Slutsкий, в Еросоюзе нет границ.

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 марта 2019, 17:55

      Голландские тренеры всегда смотрят на баб из-за границы,а русские всё больше на своих,домашних,я так понял Леонида Слуцкого...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 17:52

      Ну да,когда мы русские напиваемся,мы точно не владеем языками)))
      Ну а так он конечно прав

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 8 марта 2019, 17:09

      Ну все, нашел Лёня магазин с грибами. Да и своим шершавым языком Лёня, ты вполне владеешь.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > lordmrv 8 марта 2019, 17:52

      Ну а что он ни так сказал???

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 18:13

      1. Так многие великие говорили, что они у Лобановского учились. 2. В Антарктике Лёня только своих братьев пингвинов может встретить, а не голландцев.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > lordmrv 30 марта 2019, 23:36

      увы видимо тебе не сообщили,но слава Лобана переоценена,а многие ******!!!в союзе рулил лишь из-за долго действующего одного состава хохлов,которые потом в сборной все дружно обосрались!))

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 17:01

      ты хотя бы до Бердыева дорасти.....интегрированный

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Project Бабангида 8 марта 2019, 17:19

      Человек до 1/4 лч дошел, два рил взял и кубки...

      3
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      ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > InterMilLano1908 8 марта 2019, 17:26

      А так же взял гамбургер, колу и картошку фри.

      3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Project Бабангида 8 марта 2019, 17:45

      это ему до Слуцкого расти и расти что бы хотя бы приблизится по достижениям до него

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > giluxa1963 8 марта 2019, 17:49

      да вы что......?!!! ай яй яй....! ну на до же.....!!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Project Бабангида 8 марта 2019, 17:52

      Е.бать ты смешной

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Project Бабангида 8 марта 2019, 19:05

      Чемпион России (3): 2012/13, 2013/14, 2015/16
      Обладатель Кубка России (2): 2010/11, 2012/13
      Обладатель Суперкубка России (2): 2013, 2014
      Серебряный призёр чемпионата России (3): 2010, 2014/15, 2016/17
      Бронзовый призёр чемпионата России: 2011/12
      Итого: 7 трофеев и у Бердыева Чемпион России: (2) 2008, 2009
      Бронзовый призёр чемпионата России: (2) 2003, 2010
      Обладатель Кубка России: (1) 2011/12
      Обладатель Суперкубка России: (2) 2010, 2012
      Обладатель Кубка чемпионов Содружества: (1) 2010
      Победитель Первого дивизиона России: (1) 2002

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > giluxa1963 8 марта 2019, 19:10

      я потрясён!!!!!! офигеть!!! и при всём при этом он всё равно хуже Бердыева..?!!?
      вот жизнь не справедлива

      а кстати....не устал минусы ставить? судя по аве в годах...откуда детские комплексы ?

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Project Бабангида 9 марта 2019, 21:33

      да пороть тебя уже поздно -мозгов не добавит

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