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    Сарри: «Я 35 лет тренирую и в «Челси» давления не чувствую»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопросы, связанные с финалом кубка английской лиги против «Манчестер Сити». За 120 минут клубы не смогли забить друг другу голов, а в серии 11-метровых сильнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы.

    Об отсутствии в заявке «Челси» Маркоса Алонсо:

    «Мне не нужен был левый защитник в запасе», – заявил итальянский тренер. «Точно так же часто бывает с Эмерсоном. Все зависит от позиции. На данный момент он в отличной физической и психологической форме».

    О давлении:

    «Я не чувствую давления, потому что с 35 лет тренирую и привык к трудностям. Мы начали с 18-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, которую в ноябре прервал на «Уэмбли» наш следующий соперник «Тоттенхэм».

    О причинах проблем:

    «Вначале у нас было больше энтузиазма, и у нас получалось компенсировать ошибки. Наверное, мы устали психологически. Конечно, мы сейчас лучше играем в обороне – если не перестаем обороняться. В недавнем матче АПЛ после первого гола от «Ман Сити» мы перестали обороняться. Последние два матча показывают, что мы прогрессируем в игре в защите. Нам нужна стабильность.

    • Встреча 28-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В семи последних матчах «синие» потерпели четыре поражения.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    27.02.2019 06:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 27 февраля 2019, 13:54

      Не жди пока Рома тебе на яйца наступит, тогда точно давление скаканет ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 февраля 2019, 08:01

      в заголовке написано 35 лет тренирую, а в тексте с 35

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 27 февраля 2019, 07:37

      Рома пальцем щелкнет и будешь ты искать новую работу

      0
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