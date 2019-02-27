Сарри: «Я 35 лет тренирую и в «Челси» давления не чувствую»

Не жди пока Рома тебе на яйца наступит, тогда точно давление скаканет ))
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопросы, связанные с финалом кубка английской лиги против «Манчестер Сити». За 120 минут клубы не смогли забить друг другу голов, а в серии 11-метровых сильнее оказалась команда Хосепа Гвардиолы.
Об отсутствии в заявке «Челси» Маркоса Алонсо:
«Мне не нужен был левый защитник в запасе», – заявил итальянский тренер. «Точно так же часто бывает с Эмерсоном. Все зависит от позиции. На данный момент он в отличной физической и психологической форме».
О давлении:
«Я не чувствую давления, потому что с 35 лет тренирую и привык к трудностям. Мы начали с 18-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах, которую в ноябре прервал на «Уэмбли» наш следующий соперник «Тоттенхэм».
О причинах проблем:
«Вначале у нас было больше энтузиазма, и у нас получалось компенсировать ошибки. Наверное, мы устали психологически. Конечно, мы сейчас лучше играем в обороне – если не перестаем обороняться. В недавнем матче АПЛ после первого гола от «Ман Сити» мы перестали обороняться. Последние два матча показывают, что мы прогрессируем в игре в защите. Нам нужна стабильность.
- Встреча 28-го тура АПЛ «Челси» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В семи последних матчах «синие» потерпели четыре поражения.