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    Слуцкий: «Моя задача в «Витессе» – обязательно вырастить игроков»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о стоящих перед ним задачах. Россиянин работает в Голландии с лета.

    «У меня здесь очень комплексные задачи. Не только занять какое-то место, но обязательно подготовить, вырастить новых игроков. Каждое лето команда меняется не менее чем на десять футболистов», – обратил внимание тренер.

    • «Витесс» в таблице чемпионата Голландии идет пятым.
    • Средний возраст команды – 25,2 года.
    • Это второй заграничный клуб Слуцкого – ранее был английский «Халл Сити».

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    26.02.2019 20:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:17

      Растить молодых футболистов надо у нас в России.

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 февраля 2019, 10:05

      А какая польза российскому спорту и тем более футболу, что вы уехали в "забугор". Какая радость российским болельщиками, что наш российский тренер ( которому грех жаловаться, что его здесь обижали и притесняли), будет воспитывать чужую молодёжь. Что наши не такие? Наши игроки что грязные или вонючие? От чего такая любовь к чужим и безразличие к своим? Вроде как бы вам тут платили и работа у вас всегда была, вам и Сборную доверяли , и после провала сборной вас не поливали грязью.

      1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr 27 февраля 2019, 09:54

      Миссия невыполнима-N

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 февраля 2019, 23:31

      Растить и воспитывать в России надо, она вас всему научила. Может и плохо, но обула и одела.

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