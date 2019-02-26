Слуцкий: «Моя задача в «Витессе» – обязательно вырастить игроков»

Растить молодых футболистов надо у нас в России.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о стоящих перед ним задачах. Россиянин работает в Голландии с лета.
«У меня здесь очень комплексные задачи. Не только занять какое-то место, но обязательно подготовить, вырастить новых игроков. Каждое лето команда меняется не менее чем на десять футболистов», – обратил внимание тренер.
- «Витесс» в таблице чемпионата Голландии идет пятым.
- Средний возраст команды – 25,2 года.
- Это второй заграничный клуб Слуцкого – ранее был английский «Халл Сити».