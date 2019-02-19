Крестинин: «После Кубка Азии меня наградили орденом «Данакер», который в свое время получили Лавров, Медведев и Блаттер»

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал о выступлении команды на Кубке Азии-2019.

Киргизская команда на турнире вышла из группы с Китаем, Южной Кореей и Филиппинами, а в 1/8 финала уступила ОАЭ со счетом 2:3.

– Киргизия дошла до 1/8 финала Кубка Азии. Все в восторге. Какие у вас впечатления?

– Меня поразила организация Кубка Азии: высокого качества гостиницы, поля, тренировочные базы. Я понимаю, что так и должно быть, и у меня не вызывает сомнения: Эмираты вполне могли бы принять чемпионат мира, как и Катар.

Что касается результата, то, с одной стороны, мы неплохо поработали для дебютантов. Но, с другой стороны, мы выполнили только одну задачу – вышли из группы, я еще до турнира говорил, что это вполне реально. У нас было неплохое качество игры, но немножко не повезло. Поэтому результатом мы довольны на 50%.

Тут главный повод для радости − мы доказали людям, что конкурентоспособны на самом высоком уровне: с лучшими командами Азии играли практически на равных. Их квалификация значительно выше, но у нас было много моментов в матчах с сильными Китаем, Кореей. После возвращения домой меня все поздравляли – никто не ожидал от нас такого прохода.

– Киргизы называют ваше достижение историческим.

– Да, слышал это. Удивило, как болельщики встретили нас в аэропорту. Журналисты писали, что туда пришли около пятисот человек. В реальности их было где-то в районе тысячи. В тот же день в Бишкеке собралась полная площадь людей, даже на Новый год было меньше. Произошло какое-то единение всей страны, и это самое приятное.

Нас поздравил президент страны. Он даже звонил мне, когда я еще был на турнире. По приезду он организовал встречу. Ребята были награждены памятными часами и орденами. Меня наградили самой высокой правительственной наградой – орденом «Данакер» [награждаются за большой вклад в укреплении экономического потенциала страны]. Если интересно, кавалерами этого ордена в разные года становились Лавров, Медведев, Эрдоган, Блаттер. Это меня поразило больше всего.

Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью