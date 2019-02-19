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    Крестинин: «После Кубка Азии меня наградили орденом «Данакер», который в свое время получили Лавров, Медведев и Блаттер»

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал о выступлении команды на Кубке Азии-2019.

    Киргизская команда на турнире вышла из группы с Китаем, Южной Кореей и Филиппинами, а в 1/8 финала уступила ОАЭ со счетом 2:3.

    – Киргизия дошла до 1/8 финала Кубка Азии. Все в восторге. Какие у вас впечатления?

    – Меня поразила организация Кубка Азии: высокого качества гостиницы, поля, тренировочные базы. Я понимаю, что так и должно быть, и у меня не вызывает сомнения: Эмираты вполне могли бы принять чемпионат мира, как и Катар.

    Что касается результата, то, с одной стороны, мы неплохо поработали для дебютантов. Но, с другой стороны, мы выполнили только одну задачу – вышли из группы, я еще до турнира говорил, что это вполне реально. У нас было неплохое качество игры, но немножко не повезло. Поэтому результатом мы довольны на 50%.

    Тут главный повод для радости − мы доказали людям, что конкурентоспособны на самом высоком уровне: с лучшими командами Азии играли практически на равных. Их квалификация значительно выше, но у нас было много моментов в матчах с сильными Китаем, Кореей. После возвращения домой меня все поздравляли – никто не ожидал от нас такого прохода.

    – Киргизы называют ваше достижение историческим.

    – Да, слышал это. Удивило, как болельщики встретили нас в аэропорту. Журналисты писали, что туда пришли около пятисот человек. В реальности их было где-то в районе тысячи. В тот же день в Бишкеке собралась полная площадь людей, даже на Новый год было меньше. Произошло какое-то единение всей страны, и это самое приятное.

    Нас поздравил президент страны. Он даже звонил мне, когда я еще был на турнире. По приезду он организовал встречу. Ребята были награждены памятными часами и орденами. Меня наградили самой высокой правительственной наградой – орденом «Данакер» [награждаются за большой вклад в укреплении экономического потенциала страны]. Если интересно, кавалерами этого ордена в разные года становились Лавров, Медведев, Эрдоган, Блаттер. Это меня поразило больше всего.

    Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2019 16:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 февраля 2019, 17:19

      а вот и киргизы подъехали

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 19 февраля 2019, 17:02

      России надо в Азию ,и придут победы,а в Европе кроме позора ничего не светит.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > александр п 19 февраля 2019, 18:31

      По моему мы и так там)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 19 февраля 2019, 16:36

      К пенсии прибавка.

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