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    «Витесс» Слуцкого не может выиграть четыре матча подряд

    «Витесс» проиграл на выезде «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии.

    Команда Леонида Слуцкого не может победить уже в четырех играх подряд (ничья и три поражения).

    При этом в трех последних матчах «Витесс» пропускал гол в добавленное время: от «Фортуны» (1:2), от «Херенвена» (2:2) и теперь от «Гронингена».

    • Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2019 11:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:55

      Для Витесса успехом будет занять 3 место. Но выполнить эту задачу будет сложно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 14:01

      Какие игроки, такой и тренер.
      А вот концовочку подтянуть надо, уже далеко не первый раз!

      2
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      Рейтинг: +429

      Qranat 11 февраля 2019, 12:17

      Уже кричат, что просто случайности виноваты. Почему не везет то, господа эксперты и писатели ? Просто это уровень Слуцкого, без адм. ресурса Гинера, "добывавшего трофеи в России, не выходя из кабинета. Сначала оправдывали провал Лени в сборной, потом в ЧШ английском, а теперь уже и с прописными аутсайдерами, стоящими на вылет в Нидерландах,лажается - нечистая сила и случай крайние ? Может быть уже хватит о нем вспоминать - умерла, так умерла... Тем более, он Витесс выше, прошлогодних уровней и успехов, не поднимает - так и будет болтаться с хорошим составом в болоте таблицы, позволяющем бодаться лишь за лигу Европы.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 февраля 2019, 12:01

      тренер слабоват 0
      надо менять

      1
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