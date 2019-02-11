«Витесс» Слуцкого не может выиграть четыре матча подряд

Для Витесса успехом будет занять 3 место. Но выполнить эту задачу будет сложно.
«Витесс» проиграл на выезде «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии.
Команда Леонида Слуцкого не может победить уже в четырех играх подряд (ничья и три поражения).
При этом в трех последних матчах «Витесс» пропускал гол в добавленное время: от «Фортуны» (1:2), от «Херенвена» (2:2) и теперь от «Гронингена».
- Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
- Под его руководством команда занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.