«Витесс» Слуцкого не может выиграть четыре матча подряд

«Витесс» проиграл на выезде «Гронингену» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Голландии.

Команда Леонида Слуцкого не может победить уже в четырех играх подряд (ничья и три поражения).

При этом в трех последних матчах «Витесс» пропускал гол в добавленное время: от «Фортуны» (1:2), от «Херенвена» (2:2) и теперь от «Гронингена».