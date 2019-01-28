Кубок Азии. Иран с Азмуном и Мохаммади разгромно проиграл Японии в полуфинале

Завершился полуфинальный матч Кубка Азии между иранцами и японцами. Номинальные гости крупно победили.

В составе Ирана весь матч провели Сердар Азмун («Рубин») и Милад Мохаммади («Ахмат»). Во втором полуфинале встретятся Катар и ОАЭ.

Кубок Азии. 1/2 финала

Иран – Япония – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Осако, 56; 0:2 – Осако, 67 (с пенальти); 0:3 – Харагучи, 90+1.

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