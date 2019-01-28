Кубок Азии. Иран с Азмуном и Мохаммади разгромно проиграл Японии в полуфинале

Теперь точно прямая дорога в "Зенит",там такие в почёте. Как шутит группен-руководитель Миллер :"За одного битого на два миллиона евро больше дают!".
Завершился полуфинальный матч Кубка Азии между иранцами и японцами. Номинальные гости крупно победили.
В составе Ирана весь матч провели Сердар Азмун («Рубин») и Милад Мохаммади («Ахмат»). Во втором полуфинале встретятся Катар и ОАЭ.
Кубок Азии. 1/2 финала
Голы: 0:1 – Осако, 56; 0:2 – Осако, 67 (с пенальти); 0:3 – Харагучи, 90+1.
Я провел неделю на Кубке Азии: арабы молятся на стадионе, северокорейцы впервые пробуют кока-колу