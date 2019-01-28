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    Кубок Азии. Иран с Азмуном и Мохаммади разгромно проиграл Японии в полуфинале

    Завершился полуфинальный матч Кубка Азии между иранцами и японцами. Номинальные гости крупно победили.

    В составе Ирана весь матч провели Сердар Азмун («Рубин») и Милад Мохаммади («Ахмат»). Во втором полуфинале встретятся Катар и ОАЭ.

    Кубок Азии. 1/2 финала

    Иран – Япония – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Осако, 56; 0:2 – Осако, 67 (с пенальти); 0:3 – Харагучи, 90+1.

    Календарь Кубка Азии

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.01.2019 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 28 января 2019, 19:31

      Теперь точно прямая дорога в "Зенит",там такие в почёте. Как шутит группен-руководитель Миллер :"За одного битого на два миллиона евро больше дают!".

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