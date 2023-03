Защитник «Спортинга» Андре Пинту получил травму в финальном матче Кубка лиги против «Порту» (1:3 по пенальти). Игрока заменили на 53-й минуте встречи, вместо него на поле появился полузащитник Радосав Петрович.

Через две минуты после выхода на замну Петрович тоже получил травму носа.



His replacement, Radosov Petrovic also broke his nose 2 minutes later!#SportingCP pic.twitter.com/CZnXNtm2KC