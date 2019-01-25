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    Сиссоко получил травму в матче с «Челси». Он столкнулся с одноклубником и не смог продолжить игру

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в матче 1/2 финала Кубка лиги против «Челси» (1:2; 4:2 по пенальти).

    Хавбек столкнулся с защитником Сержом Орье, и после этого эпизода не смог продолжить игру. Его заменил защитник Дэвинсон Санчес.

    Ранее травму в этом матче получил защитник Бэн Девис, вместо него на поле вышел Дэнни Роуз.

    • «Челси» обыграл «Тоттенхэм» по пенальти.
    • В финале команда Маурицио Сарри сыграет с «Манчестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2019 01:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:24

      Трудно теперь будет Тоттенхэму.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2019, 06:27

      Такими темпами в ТТХ скоро просто играть некому будет(((

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