Сиссоко получил травму в матче с «Челси». Он столкнулся с одноклубником и не смог продолжить игру

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в матче 1/2 финала Кубка лиги против «Челси» (1:2; 4:2 по пенальти).

Хавбек столкнулся с защитником Сержом Орье, и после этого эпизода не смог продолжить игру. Его заменил защитник Дэвинсон Санчес.

twit text — Scotty NUFC (@ScottyT9804) 24 января 2019 г.

Ранее травму в этом матче получил защитник Бэн Девис, вместо него на поле вышел Дэнни Роуз.