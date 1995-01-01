Слуцкий: «Знаю всех ведущих рэперов. Фараон – кумир моего сына»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о жизни своего сына Дмитрия, который является поклонником русского рэпа. Специалист подчеркнул, что и сам знает ведущих исполнителей этого жанра в стране, поскольку смотрит шоу «вДудь».

– А как дела у вашего 13-летнего сына Димы?

– Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас – рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

– Как вы к ней относитесь?

– Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

– Про батл Оксимирона и Гнойного слышали?

– Да. Я смотрю «вДудя», поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир – Фараон.