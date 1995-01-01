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    Слуцкий: «Знаю всех ведущих рэперов. Фараон – кумир моего сына»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о жизни своего сына Дмитрия, который является поклонником русского рэпа. Специалист подчеркнул, что и сам знает ведущих исполнителей этого жанра в стране, поскольку смотрит шоу «вДудь».

    – А как дела у вашего 13-летнего сына Димы?

    – Он сейчас рэпер. У него буквально сегодня выходит первый альбом. Ездит на студии, записывается. В наши юные годы был Грушинский фестиваль, и все обожали сидеть в подъезде или на улице и петь под гитару. А сейчас – рэп. Ничего удивительного в этом не вижу. Это современная молодежная культура.

    – Как вы к ней относитесь?

    – Это не моя культура, не мой интерес. Сын присылает мне все свои треки. Я слушаю. Там куча мата. Мне это тяжело понять. Но ничего против увлечения Димы не имею.

    – Про батл Оксимирона и Гнойного слышали?

    – Да. Я смотрю «вДудя», поэтому знаю всех ведущих рэперов. И сын рассказывает. У него кумир – Фараон.

    • Фараон – 22-летний российский хип-хоп-исполнитель. В юности он профессионально занимался футболом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5335

      Asbjorn 1 час назад

      Какие времена такие и кумиры

      0
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      Рейтинг: +267

      Illars 1 час назад

      я представил, как я в 13 лет отсылаю отцу свой трек, где куча мата)
      кажется, мне п..ц.

      1
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      Рейтинг: +512

      general.lizyukov > Illars 1 час назад

      Да ладно, я с молодежью работаю, они без мата связно разговаривать не умеют. Для них это реально неопределенные артикли типа "бл.*" стали ;)
      Книжки читать надо.

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      Рейтинг: +267

      Illars > general.lizyukov 6 минут назад

      и? при родителях теперь материться нужно?
      я пару лет проработал фотографом, с 9 и 11 классами школ, на выпускные альбомы, и прекрасно знаю, как они там изъясняются)
      но не в семье же

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