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    Главные новости дня. Мутко покинул должность главы РФС, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ»

    Мутко покинул должность главы РФС.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      prezent2017 10 часов назад

      Мутко покинул должность главы РФС - давно пора!

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      Рейтинг: +626

      FaTeK1945ru > prezent2017 1 час назад

      ...сомневаюсь,что этот тип сам ушёл,наверное указание сверху получил,чтобы выше прыгнуть...

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