Главные новости дня. Мутко покинул должность главы РФС, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ»

Мутко покинул должность главы РФС.

Сульшер – исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Хесе потратил 5 тысяч на СМС, чтобы его экс-девушку исключили из реалити-шоу.

Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС.

Дзюба – о 2018 годе, капитанстве в сборной, VAR, выступлении «Зенита», лучшем игроке РПЛ.

«Пока я не вернусь к футболу. У меня есть право жить так, как я живу сейчас». Моуринью дал первое интервью после увольнения из «МЮ».

Погба оштрафуют за фото в социальной сети после отставки Моуринью.

Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик.

Гендиректором «Локомотива» может стать чиновник, ушедший из Минспорта во время допингового скандала.