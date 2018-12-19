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    Гендиректором «Локомотива» может стать чиновник, ушедший из Минспорта во время допингового скандала

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус может покинуть должность в конце декабря, сообщает «Спорт-Экпресс».

    Согласно источнику, его должность может занять Юрий Нагорных – экс-заместитель министра спорта России. Чиновник покинул министерство спорта на волне допинг-скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

    WADA назвала Нагорных руководителем подмены допинг-проб спортсменов. Он покинул министерство спорта в октябре 2016 года. В декабре-2017 МОК пожизненно отстранила функционера от участия в Олимпиадах.

    Ранее сообщалось, что на роль преемника Геркуса также претендует экс-редактор и журналист телеканала «Спорт»/«Россия» Василий Кикнадзе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2018 22:47
    Комментарии12
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      Рейтинг: +15284

      kykyi 2 часа назад

      "Организованная преступная группа, в народе называемая банда" (с).

      1
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      Рейтинг: +291

      SaveAS 3 часа назад

      Россия все же великая, человек уволенный из-за допинг сканда попрежднему остается связан со спортом, тут остается надеятся, что он не подставит футболистов локомотива.

      0
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      Рейтинг: +23

      RP 10 часов назад

      он хочет поделиться с локо своей репутацией?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2425

      +50/-50 11 часов назад

      Тасуется колода, и не больше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      Dellleone 11 часов назад

      Чарь своих не бросает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1776

      Par Mezan 11 часов назад

      как зае.ала приемственность чиновников и ублюдков!..

      5
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      Рейтинг: +291

      SaveAS > Par Mezan 3 часа назад

      Тсыыыы! Скоро закон выйдит, нельзя хаять власть в интернете, а то чиновникам и депутатам, обидно серфить всемирную паутину.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39640

      Рубик Докоян 11 часов назад

      Новогодние подарки от Деда Мороза, только не понятно из какого мешка он их достаёт ?...

      3
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      Рейтинг: +2655

      la verdad 12 часов назад

      И Локомотив побежал :))))

      1
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      Рейтинг: +1990

      Путник 13 12 часов назад

      Что тут сказать ..поздравляю Локомотив..

      1
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      Рейтинг: +3832

      XaXatyn > Путник 13 12 часов назад

      Есть с чем?

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      Рейтинг: +1990

      Путник 13 > XaXatyn 11 часов назад

      Чёрный юмор ..должна была понять))

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