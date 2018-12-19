Гендиректором «Локомотива» может стать чиновник, ушедший из Минспорта во время допингового скандала

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус может покинуть должность в конце декабря, сообщает «Спорт-Экпресс».

Согласно источнику, его должность может занять Юрий Нагорных – экс-заместитель министра спорта России. Чиновник покинул министерство спорта на волне допинг-скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

WADA назвала Нагорных руководителем подмены допинг-проб спортсменов. Он покинул министерство спорта в октябре 2016 года. В декабре-2017 МОК пожизненно отстранила функционера от участия в Олимпиадах.

Ранее сообщалось, что на роль преемника Геркуса также претендует экс-редактор и журналист телеканала «Спорт»/«Россия» Василий Кикнадзе.