«Пока я не вернусь к футболу. У меня есть право жить так, как я живу сейчас». Моуринью дал первое интервью после увольнения из «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые поговорил с журналистами после увольнения из клуба. Вчера, 18 декабря, руководство «МЮ» оправило португальского специалиста в отставку.

«У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «Юнайтед». Почему я должен сейчас делиться чем-то большим? Даже с болельщиками, любыми моими чувствами. Все кончено. Я всегда был таким.

Я критиковал тренеров, которые говорят о деталях произошедшего и о том, кто виноват. Я не такой, просто хочу закончить, как это случилось вчера. Я просто надеюсь, что вы, СМИ, таким образом проявите ко мне уважение.

Пока я не вернусь к футболу. Думаю, что у меня есть право жить так, как я делаю это сейчас. Именно этим я и хочу заниматься. «Манчестер Юнайтед» в прошлом», – сказал Моуринью.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и выиграл с командой Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.