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    «Пока я не вернусь к футболу. У меня есть право жить так, как я живу сейчас». Моуринью дал первое интервью после увольнения из «МЮ»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью впервые поговорил с журналистами после увольнения из клуба. Вчера, 18 декабря, руководство «МЮ» оправило португальского специалиста в отставку.

    «У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, и у меня есть будущее без «Юнайтед». Почему я должен сейчас делиться чем-то большим? Даже с болельщиками, любыми моими чувствами. Все кончено. Я всегда был таким.

    Я критиковал тренеров, которые говорят о деталях произошедшего и о том, кто виноват. Я не такой, просто хочу закончить, как это случилось вчера. Я просто надеюсь, что вы, СМИ, таким образом проявите ко мне уважение.

    Пока я не вернусь к футболу. Думаю, что у меня есть право жить так, как я делаю это сейчас. Именно этим я и хочу заниматься. «Манчестер Юнайтед» в прошлом», – сказал Моуринью.

    Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года и выиграл с командой Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    Источник: Sky Sports

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    19.12.2018 17:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +133

      JellyBean 15 часов назад

      Удачи тебе, Жозе)

      2
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      Рейтинг: +1126

      Karpathian 16 часов назад

      >> У меня есть право жить так, как я живу сейчас
      видать, хорошие увольнительные дали)))

      3
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      Рейтинг: +139

      MrNao1 > Karpathian 15 часов назад

      26 млн евро :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      Karpathian > MrNao1 14 минут назад

      пффф, я б до пенсии не работал и х*ем груши околачивал до старости, накупил бы хат под сдачу в аренду и часть в банк под проценты)) эхххх, мечты..

      0
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      Рейтинг: +9009

      bset 16 часов назад

      А как же реабилитироваться за провал? А то заканчивать с футболом на такой грустной ноте вряд ли кому-то хотелось бы.

      0
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      Рейтинг: +6643

      DeStar > bset 16 часов назад

      так не заканчивает, почти уверен , что будет ждать лета а там в реал, солари успех не ждет ,это очевидно с такой то ситуацией, в лучшем случае аякс пройдут в лч и вылетят потом. Вот и уволят солари и возьму Моура спасать реал, не знаю почему, но уверен на 90% что так и будет.

      3
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      Рейтинг: +9009

      bset > DeStar 16 часов назад

      Видимо потому что слухи вокруг этого ходят давно) Да и непонятно, куда могут Моуриньо пригласить, чтобы были такие же крупные амбиции)

      0
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      Рейтинг: +291

      SaveAS 16 часов назад

      Юнайтед, скинул корону с головы Моуриньо, надеюсь в след. клубе не будет козырять своими прошлыми успехами

      1
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      Рейтинг: +1711

      panmon > SaveAS 14 часов назад

      Середняком взял 3 кубка

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