Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС

Президент РПЛ Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности главы РФС. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза, которое проходит сегодня, 19 декабря.

Ранее стало известно, что должность президента РФС покинул Виталий Мутко, возглавлявший организацию с сентября 2015 года.

Прядкин будет руководить Российским футбольным союзом до внеочередной отчетно-выборной конференции РФС, которую назначили на 22 февраля 2019 года.