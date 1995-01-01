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    Прядкин назначен исполняющим обязанности президента РФС

    Президент РПЛ Сергей Прядкин назначен исполняющим обязанности главы РФС. Такое решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза, которое проходит сегодня, 19 декабря.

    Ранее стало известно, что должность президента РФС покинул Виталий Мутко, возглавлявший организацию с сентября 2015 года.

    Прядкин будет руководить Российским футбольным союзом до внеочередной отчетно-выборной конференции РФС, которую назначили на 22 февраля 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1375

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Не понятно кем и непонятно кто назначен !
      ...Вот так Наш Футбол будет повязан этими бездарями !

      0
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      Рейтинг: +3084

      vladik12 1 час назад

      Господин Серфетикат пошел наверх.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1001

      giluxa1963 2 часа назад

      я не верю Мутко ушли

      1
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      Рейтинг: +8995

      bset > giluxa1963 1 час назад

      Мудко ушел, а друзья остались)

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